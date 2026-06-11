Quem é o jogador mais jovem da história das Copas do Mundo? Conheça o 'caçula' desse torneio

A Copa do Mundo 2026 começou nesta quinta-feira, 11, no México. Além do momento significativo para o país, que sedia o evento pela terceira vez, a seleção mexicana tem outros motivos para celebrar.

Nesta edição, um dos destaques é o mexicano Gilberto Mora, considerado o caçula da Copa do Mundo, com apenas 17 anos e sete meses. Apesar do curto tempo como jogador profissional, o jovem já alcançou uma das oportunidades mais desejadas na carreira de qualquer atleta: atuar em um dos principais palcos do futebol mundial.

Mora é o único menor de idade na competição e o mais jovem a vestir a camisa do México na história do torneio.

Na atual edição do torneio, "Morita" vai superar o recorde do conterrâneo Manuel Rosas — que participou do campeonato de 1930, no Uruguai, aos 18 anos e oito dias.

Revelado nas categorias de base do Tijuana, do México, o meio-campo estreou no campeonato mexicano em 2024, aos 15 anos. Reconhecido por acumular recordes devido à juventude, o atleta integra o plantel principal do México sob comando de Javier Aguirre desde 2025. Nesse período, conquistou a Copa Ouro e se tornou o mais jovem jogador a ser campeão profissional por uma seleção, com 16 anos.

Veja a lista dos jogadores mais jovens da Copa do Mundo 2026

Gilberto Mora (México) - 17 anos (14/10/2008)

Sochůrek (República Tcheca) - 18 anos (07/06/2008)

Ibrahim Mbaye (Senegal) - 18 anos (24/01/2008)

Abdelkarim (Egito) - 18 anos (01/01/2008)

Sapoko Ndiaye (Senegal) - 18 anos (31/12/2007)

Jurkas (Bósnia) - 18 anos (07/10/2007)

Bouaddi (Marrocos) - 18 anos (02/10/2007)

Alajbegovic (Bósnia) - 18 anos (21/09/2007)

Lamine Yamal (Espanha) - 18 anos (13/07/2007)

Mexicanos abrem a Copa contra África do Sul

A equipe mexicana fará o jogo de abertura contra a África do Sul, dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O Grupo A também inclui Coreia do Sul e República Tcheca.

Apesar da marca atingida, Gilberto Mora não aparece entre os 10 jogadores mais jovens da história geral do Mundial — dois brasileiros estão na lista. Segundo levantamento realizado pelo site Opta, Pelé ocupa a 5º posição. O Rei tinha 17 anos e 235 dias quando entrou em campo no confronto entre Brasil x União Soviética, em 1958.

Um pouco mais velho que o compatriota, Carvalho Leite figura em 9º na lista dos caçulas, com 18 anos e 25 dias, durante Brasil x Bolívia, em 20 de julho de 1930. O recorde pertence ao norte-irlandês Norman Whiteside, que disputou a competição com apenas 17 anos e 41 dias.

Os jogadores mais jovens da história das Copas do Mundo

O recorde de jogador mais jovem em uma Copa do Mundo pertence ao norte-irlandês Norman Whiteside, que entrou em campo contra a Iugoslávia, em 17 de junho de 1982, com apenas 17 anos e 41 dias. Em seguida, aparecem Samuel Eto'o (Camarões x Itália, 17 de junho de 1998) aos 17 anos e 99 dias, e Femi Opabunmi (Nigéria x Inglaterra, 12 de junho de 2002) aos 17 anos e 101 dias.

Salomon Olembé (Camarões x Áustria, 11 de junho de 1998) jogou com 17 anos e 185 dias, e Pelé (Brasil x URSS, 15 de junho de 1958) entrou em campo aos 17 anos e 235 dias. Bartholomew Ogbeche (Nigéria x Argentina, 2 de junho de 2002) tinha 17 anos e 244 dias, enquanto Rigobert Song (Camarões x Suécia, 20 de junho de 1994) completava 17 anos e 354 dias.

Entre os mais jovens que superaram a barreira dos 18 anos, Youssoufa Moukoko (Alemanha x Japão, 23 de novembro de 2022) tinha 18 anos e 3 dias, Carvalho Leite (Brasil x Bolívia, 20 de julho de 1930) tinha 18 anos e 25 dias, e Garang Kuol (Austrália x França, 22 de novembro de 2022) 18 anos e 68 dias.