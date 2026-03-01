Copa do Mundo 2026: veja as seleções já classificadas até agora

A Copa do Mundo 2026 será a maior edição da história do torneio. Com 48 seleções participantes e 104 jogos, o Mundial será disputado entre 11 de junho e 19 de julho em 16 cidades nos Estados Unidos, México e Canadá.

Até o momento, 42 países já estão classificados. Restam apenas seis vagas, que serão definidas por meio da repescagem internacional e europeia, marcada para março.

A ampliação da Copa, que passou de 32 para 48 seleções, alterou a distribuição de vagas por continente e aumentou o número de classificados diretos.

Quais seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2026?

Entre os classificados estão os três países-sede:

Estados Unidos

México

Canadá

América do Sul (Conmebol)

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

Europa (UEFA)

Inglaterra

França

Croácia

Portugal

Noruega

Alemanha

Países Baixos

Suíça

Escócia

Espanha

Áustria

Bélgica

África (CAF)

Marrocos

Tunísia

Egito

Argélia

Gana

Cabo Verde

África do Sul

Senegal

Costa do Marfim

Ásia (AFC)

Austrália

Japão

Jordânia

República da Coreia

Irã

Uzbequistão

Catar

Arábia Saudita

América do Norte e Caribe (Concacaf)

Curaçao

Panamá

Haiti

Oceania (OFC)

Nova Zelândia

Quantas vagas ainda faltam para a Copa do Mundo

Restam seis vagas para completar as 48 seleções da Copa do Mundo 2026. Essas posições serão definidas em março na repescagem internacional e europeia.

A repescagem reunirá seleções que não garantiram classificação direta em seus continentes e disputarão as últimas vagas do torneio.

Como funciona a distribuição das vagas

Com a ampliação do Mundial, a divisão de vagas ficou da seguinte forma:

Europa (UEFA): 16 vagas

África (CAF): 9 vagas

Ásia (AFC): 8 vagas

América do Sul (Conmebol): 6 vagas

América do Norte (Concacaf): 6 vagas

Oceania (OFC): 1 vaga

Repescagem internacional: 2 vagas

A fase de grupos terá 12 chaves de quatro seleções. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros.