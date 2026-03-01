Copa do Mundo 2026: veja as seleções já classificadas até agora

Brasil na Copa do Mundo: Mundial terá novo formato com 48 equipes e 104 jogos (Matthias Hangst/Getty Images)
Publicado em 1 de março de 2026 às 06h49.
A Copa do Mundo 2026 será a maior edição da história do torneio. Com 48 seleções participantes e 104 jogos, o Mundial será disputado entre 11 de junho e 19 de julho em 16 cidades nos Estados Unidos, México e Canadá.
Até o momento, 42 países já estão classificados. Restam apenas seis vagas, que serão definidas por meio da repescagem internacional e europeia, marcada para março.
A ampliação da Copa, que passou de 32 para 48 seleções, alterou a distribuição de vagas por continente e aumentou o número de classificados diretos.
Entre os classificados estão os três países-sede:
América do Sul (Conmebol)
Europa (UEFA)
África (CAF)
Ásia (AFC)
América do Norte e Caribe (Concacaf)
Oceania (OFC)
Restam seis vagas para completar as 48 seleções da Copa do Mundo 2026. Essas posições serão definidas em março na repescagem internacional e europeia.
A repescagem reunirá seleções que não garantiram classificação direta em seus continentes e disputarão as últimas vagas do torneio.
Com a ampliação do Mundial, a divisão de vagas ficou da seguinte forma:
A fase de grupos terá 12 chaves de quatro seleções. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros.