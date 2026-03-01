Esporte

Copa do Mundo 2026: veja as seleções já classificadas até agora

Das 48 vagas do Mundial, 42 já foram preenchidas; seis serão definidas na repescagem

Brasil na Copa do Mundo: Mundial terá novo formato com 48 equipes e 104 jogos (Matthias Hangst/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 1 de março de 2026 às 06h49.

A Copa do Mundo 2026 será a maior edição da história do torneio. Com 48 seleções participantes e 104 jogos, o Mundial será disputado entre 11 de junho e 19 de julho em 16 cidades nos Estados Unidos, México e Canadá.

Até o momento, 42 países já estão classificados. Restam apenas seis vagas, que serão definidas por meio da repescagem internacional e europeia, marcada para março.

A ampliação da Copa, que passou de 32 para 48 seleções, alterou a distribuição de vagas por continente e aumentou o número de classificados diretos.

Quais seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2026?

Entre os classificados estão os três países-sede:

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

América do Sul (Conmebol)

  • Argentina
  • Brasil
  • Equador
  • Uruguai
  • Colômbia
  • Paraguai

Europa (UEFA)

  • Inglaterra
  • França
  • Croácia
  • Portugal
  • Noruega
  • Alemanha
  • Países Baixos
  • Suíça
  • Escócia
  • Espanha
  • Áustria
  • Bélgica

África (CAF)

  • Marrocos
  • Tunísia
  • Egito
  • Argélia
  • Gana
  • Cabo Verde
  • África do Sul
  • Senegal
  • Costa do Marfim

Ásia (AFC)

  • Austrália
  • Japão
  • Jordânia
  • República da Coreia
  • Irã
  • Uzbequistão
  • Catar
  • Arábia Saudita

América do Norte e Caribe (Concacaf)

  • Curaçao
  • Panamá
  • Haiti

Oceania (OFC)

  • Nova Zelândia

Quantas vagas ainda faltam para a Copa do Mundo

Restam seis vagas para completar as 48 seleções da Copa do Mundo 2026. Essas posições serão definidas em março na repescagem internacional e europeia.

A repescagem reunirá seleções que não garantiram classificação direta em seus continentes e disputarão as últimas vagas do torneio.

Como funciona a distribuição das vagas

Com a ampliação do Mundial, a divisão de vagas ficou da seguinte forma:

  • Europa (UEFA): 16 vagas
  • África (CAF): 9 vagas
  • Ásia (AFC): 8 vagas
  • América do Sul (Conmebol): 6 vagas
  • América do Norte (Concacaf): 6 vagas
  • Oceania (OFC): 1 vaga
  • Repescagem internacional: 2 vagas

A fase de grupos terá 12 chaves de quatro seleções. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros.

