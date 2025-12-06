Copa do Mundo 2026: veja a tabela completa da primeira fase

Neste sábado, 6, a Fifa divulgou a tabela completa com data, horário e local da primeira fase de grupos da Copa do Mundo 2026.
O anúncio acontece após o sorteio da fase de grupos na sexta-feira, 5. A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C, e divide o grupo com Marrocos, Escócia e Haiti.
Copa do Mundo 2026: confira horários, locais e datas dos jogos do Brasil
Primeira fase - Copa do Mundo 2026
Grupo A
11 de junho
- 17:00 - México vs África do Sul - Cidade do México
- 00:00 - República da Coreia vs FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) - Guadalajara
18 de junho
- 14:00 - FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) vs África do Sul - Atlanta
- 23:00 - México vs República da Coreia - Guadalajara
24 de junho
- 23:00 - FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) vs México - Cidade do México
- 23:00 - África do Sul vs República da Coreia - Monterrey
Grupo B
12 de junho
- 17:00 - Canadá vs FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) - Toronto
- 17:00 - Catar vs Suíça - São Francisco (Bay Area)
18 de junho
- 17:00 - Suíça vs FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) - Los Angeles
- 20:00 - Canadá vs Catar - Vancouver
24 de junho
- 17:00 - Suíça vs Canadá - Vancouver
- 17:00 - FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) vs Catar - Seattle
Grupo C
13 de junho
- 20:00 - Brasil vs Marrocos - Nova York / New Jersey
- 23:00 - Haiti vs Escócia - Boston
19 de junho
- 20:00 - Escócia vs Marrocos - Boston
- 23:00 - Brasil vs Haiti - Filadélfia
24 de junho
- 20:00 - Escócia vs Brasil - Miami
- 20:00 - Marrocos vs Haiti - Atlanta
Grupo D
12 de junho
- 23:00 - EUA vs Paraguai - Los Angeles
- 09:00 - Austrália vs FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) - Vancouver
19 de junho
- 02:00 - FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) vs Paraguai - São Francisco (Bay Area)
- 17:00 - EUA vs Austrália - Seattle
25 de junho
- 00:00 - FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) vs EUA - Los Angeles
- 00:00 - Paraguai vs Austrália - São Francisco (Bay Area)
Grupo E
14 de junho
- 15:00 - Alemanha vs Curaçau - Houston
- 21:00 - Costa do Marfim vs Equador - Filadélfia
20 de junho
- 18:00 - Alemanha vs Costa do Marfim - Toronto
- 22:00 - Equador vs Curaçau - Kansas City
25 de junho
- 18:00 - Equador vs Alemanha - New York New Jersey
- 18:00 - Costa do Marfim vs Curaçau - Filadélfia
Grupo F
14 de junho
- 18:00 BRT - Países Baixos vs Japão - Dallas
- 00:00 BRT - FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) vs Tunísia - Monterrey
20 de junho
- 15:00 BRT - Países Baixos vs FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) - Houston
- 02:00 BRT - Japão vs Tunísia - Monterrey
25 de junho
- 21:00 BRT - Japão vs FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) - Dallas
- 21:00 BRT - Tunísia vs Países Baixos - Kansas City
Grupo G
15 de junho
- 23:00 - Irã vs Nova Zelândia - Los Angeles
- 17:00 - Bélgica vs Egito - Seattle
21 de junho
- 17:00 - Bélgica vs Irã - Los Angeles
- 23:00 - Egito vs Nova Zelândia - Vancouver
26 de junho
- 01:00 - Egito vs Irã - Seattle
- 01:00 - Nova Zelândia vs Bélgica - Vancouver
Grupo H
15 de junho
- 14:00 - Espanha vs Cabo Verde - Atlanta
- 20:00 - Arábia Saudita vs Uruguai - Miami
21 de junho
- 14:00 - Espanha vs Arábia Saudita - Atlanta
- 20:00 - Uruguai vs Cabo Verde - Miami
26 de junho
- 22:00 - Cabo Verde vs Arábia Saudita - Houston
- 22:00 - Uruguai vs Espanha - Guadalajara
Grupo I
16 de junho
- 17:00 - França vs Senegal - New York New Jersey
- 20:00 - FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) vs Noruega - Boston
22 de junho
- 19:00 - França vs FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) - Filadélfia
- 22:00 - Senegal vs Noruega - New York New Jersey
27 de junho
- 17:00 - França vs Noruega - Boston
- 17:00 - Senegal vs FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname - Toronto
Grupo J
16 de junho
- 23:00 - Argentina vs Argélia - Kansas City
- 00:00 - Áustria vs Jordânia - São Francisco (Bay Area)
22 de junho
- 15:00 - Argentina vs Áustria - Dallas
- 01:00 - Jordânia vs Argélia - São Francisco (Bay Area)
27 de junho
- 00:00 - Áustria vs Argélia - Kansas City
- 00:00 - Jordânia vs Argentina - Dallas
Grupo K
17 de junho
- 15:00 - Portugal vs FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) - Houston
- 00:00 - Uzbequistão vs Colômbia - Cidade do México
23 de junho
- 15:00 - Portugal vs Uzbequistão - Houston
- 00:00 - Colômbia vs FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) - Guadalajara
27 de junho
- 21:30 - Colômbia vs Portugal - Miami
- 21:30 - FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) vs Uzbequistão - Atlanta
Grupo L
17 de junho
- 18:00 - Inglaterra vs Croácia - Dallas
- 21:00 - Gana vs Panamá - Toronto
23 de junho
- 18:00 - Inglaterra vs Gana - Boston
- 21:00 - Panamá vs Croácia - Toronto
27 de junho
- 19:00 - Panamá vs Inglaterra - Nova York / New Jersey
- 19:00 - Gana vs Croácia - Filadélfia