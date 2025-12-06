Copa do Mundo 2026: veja a tabela completa da primeira fase

Neste sábado, 6, a Fifa divulgou a tabela completa com data, horário e local da primeira fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

O anúncio acontece após o sorteio da fase de grupos na sexta-feira, 5. A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C, e divide o grupo com Marrocos, Escócia e Haiti.

Copa do Mundo 2026: confira horários, locais e datas dos jogos do Brasil

Primeira fase - Copa do Mundo 2026

Grupo A

11 de junho

17:00 - México vs África do Sul - Cidade do México

00:00 - República da Coreia vs FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) - Guadalajara

18 de junho

14:00 - FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) vs África do Sul - Atlanta

23:00 - México vs República da Coreia - Guadalajara

24 de junho

23:00 - FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) vs México - Cidade do México

23:00 - África do Sul vs República da Coreia - Monterrey

Grupo B

12 de junho

17:00 - Canadá vs FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) - Toronto

17:00 - Catar vs Suíça - São Francisco (Bay Area)

18 de junho

17:00 - Suíça vs FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) - Los Angeles

20:00 - Canadá vs Catar - Vancouver

24 de junho

17:00 - Suíça vs Canadá - Vancouver

17:00 - FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) vs Catar - Seattle

Grupo C

13 de junho

20:00 - Brasil vs Marrocos - Nova York / New Jersey

23:00 - Haiti vs Escócia - Boston

19 de junho

20:00 - Escócia vs Marrocos - Boston

23:00 - Brasil vs Haiti - Filadélfia

24 de junho

20:00 - Escócia vs Brasil - Miami

20:00 - Marrocos vs Haiti - Atlanta

Grupo D

12 de junho

23:00 - EUA vs Paraguai - Los Angeles

09:00 - Austrália vs FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) - Vancouver

19 de junho

02:00 - FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) vs Paraguai - São Francisco (Bay Area)

17:00 - EUA vs Austrália - Seattle

25 de junho

00:00 - FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) vs EUA - Los Angeles

00:00 - Paraguai vs Austrália - São Francisco (Bay Area)

Grupo E

14 de junho

15:00 - Alemanha vs Curaçau - Houston

21:00 - Costa do Marfim vs Equador - Filadélfia

20 de junho

18:00 - Alemanha vs Costa do Marfim - Toronto

22:00 - Equador vs Curaçau - Kansas City

25 de junho

18:00 - Equador vs Alemanha - New York New Jersey

18:00 - Costa do Marfim vs Curaçau - Filadélfia

Grupo F

14 de junho

18:00 BRT - Países Baixos vs Japão - Dallas

00:00 BRT - FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) vs Tunísia - Monterrey

20 de junho

15:00 BRT - Países Baixos vs FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) - Houston

02:00 BRT - Japão vs Tunísia - Monterrey

25 de junho

21:00 BRT - Japão vs FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) - Dallas

21:00 BRT - Tunísia vs Países Baixos - Kansas City

Grupo G

15 de junho

23:00 - Irã vs Nova Zelândia - Los Angeles

17:00 - Bélgica vs Egito - Seattle

21 de junho

17:00 - Bélgica vs Irã - Los Angeles

23:00 - Egito vs Nova Zelândia - Vancouver

26 de junho

01:00 - Egito vs Irã - Seattle

01:00 - Nova Zelândia vs Bélgica - Vancouver

Grupo H

15 de junho

14:00 - Espanha vs Cabo Verde - Atlanta

20:00 - Arábia Saudita vs Uruguai - Miami

21 de junho

14:00 - Espanha vs Arábia Saudita - Atlanta

20:00 - Uruguai vs Cabo Verde - Miami

26 de junho

22:00 - Cabo Verde vs Arábia Saudita - Houston

22:00 - Uruguai vs Espanha - Guadalajara

Grupo I

16 de junho

17:00 - França vs Senegal - New York New Jersey

20:00 - FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) vs Noruega - Boston

22 de junho

19:00 - França vs FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) - Filadélfia

22:00 - Senegal vs Noruega - New York New Jersey

27 de junho

17:00 - França vs Noruega - Boston

17:00 - Senegal vs FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname - Toronto

Grupo J

16 de junho

23:00 - Argentina vs Argélia - Kansas City

00:00 - Áustria vs Jordânia - São Francisco (Bay Area)

22 de junho

15:00 - Argentina vs Áustria - Dallas

01:00 - Jordânia vs Argélia - São Francisco (Bay Area)

27 de junho

00:00 - Áustria vs Argélia - Kansas City

00:00 - Jordânia vs Argentina - Dallas

Grupo K

17 de junho

15:00 - Portugal vs FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) - Houston

00:00 - Uzbequistão vs Colômbia - Cidade do México

23 de junho

15:00 - Portugal vs Uzbequistão - Houston

00:00 - Colômbia vs FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) - Guadalajara

27 de junho

21:30 - Colômbia vs Portugal - Miami

21:30 - FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) vs Uzbequistão - Atlanta

Grupo L

17 de junho

18:00 - Inglaterra vs Croácia - Dallas

21:00 - Gana vs Panamá - Toronto

23 de junho

18:00 - Inglaterra vs Gana - Boston

21:00 - Panamá vs Croácia - Toronto

27 de junho