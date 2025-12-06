Esporte

Copa do Mundo 2026: veja a tabela completa da primeira fase

O primeiro jogo do Brasil contra o Marrocos será no dia 13 de junho, em Nova Jersey; veja lista completa

Copa do Mundo: tabela completa com data, horário e local da primeira fase de grupos (Sergei Karpukhin/Reuters)

Copa do Mundo: tabela completa com data, horário e local da primeira fase de grupos (Sergei Karpukhin/Reuters)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15h14.

Última atualização em 6 de dezembro de 2025 às 15h17.

Neste sábado, 6, a Fifa divulgou a tabela completa com data, horário e local da primeira fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

O anúncio acontece após o sorteio da fase de grupos na sexta-feira, 5. A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C, e divide o grupo com Marrocos, Escócia e Haiti.

Copa do Mundo 2026: confira horários, locais e datas dos jogos do Brasil

Primeira fase - Copa do Mundo 2026

Grupo A

11 de junho

  • 17:00 - México vs África do Sul - Cidade do México
  • 00:00 - República da Coreia vs FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) - Guadalajara

18 de junho

  • 14:00 - FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) vs África do Sul - Atlanta
  • 23:00 - México vs República da Coreia - Guadalajara

24 de junho

  • 23:00 - FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) vs México - Cidade do México
  • 23:00 - África do Sul vs República da Coreia - Monterrey

Grupo B

12 de junho

  • 17:00 - Canadá vs FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) - Toronto
  • 17:00 - Catar vs Suíça - São Francisco (Bay Area)

18 de junho

  • 17:00 - Suíça vs FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) - Los Angeles
  • 20:00 - Canadá vs Catar - Vancouver

24 de junho

  • 17:00 - Suíça vs Canadá - Vancouver
  • 17:00 - FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) vs Catar - Seattle

Grupo C

13 de junho

  • 20:00 - Brasil vs Marrocos - Nova York / New Jersey
  • 23:00 - Haiti vs Escócia - Boston

19 de junho

  • 20:00 - Escócia vs Marrocos - Boston
  • 23:00 - Brasil vs Haiti - Filadélfia

24 de junho

  • 20:00 - Escócia vs Brasil - Miami
  • 20:00 - Marrocos vs Haiti - Atlanta

Grupo D

12 de junho

  • 23:00 - EUA vs Paraguai - Los Angeles
  • 09:00 - Austrália vs FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) - Vancouver

19 de junho

  • 02:00 - FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) vs Paraguai - São Francisco (Bay Area)
  • 17:00 - EUA vs Austrália - Seattle

25 de junho

  • 00:00 - FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) vs EUA - Los Angeles
  • 00:00 - Paraguai vs Austrália - São Francisco (Bay Area)

Grupo E

14 de junho

  • 15:00 - Alemanha vs Curaçau - Houston
  • 21:00 - Costa do Marfim vs Equador - Filadélfia

20 de junho

  • 18:00 - Alemanha vs Costa do Marfim - Toronto
  • 22:00 - Equador vs Curaçau - Kansas City

25 de junho

  • 18:00 - Equador vs Alemanha - New York New Jersey
  • 18:00 - Costa do Marfim vs Curaçau - Filadélfia

Grupo F

14 de junho

  • 18:00 BRT - Países Baixos vs Japão - Dallas
  • 00:00 BRT - FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) vs Tunísia - Monterrey

20 de junho

  • 15:00 BRT - Países Baixos vs FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) - Houston
  • 02:00 BRT - Japão vs Tunísia - Monterrey

25 de junho

  • 21:00 BRT - Japão vs FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) - Dallas
  • 21:00 BRT - Tunísia vs Países Baixos - Kansas City

Grupo G

15 de junho

  • 23:00 - Irã vs Nova Zelândia - Los Angeles
  • 17:00 - Bélgica vs Egito - Seattle

21 de junho

  • 17:00 - Bélgica vs Irã - Los Angeles
  • 23:00 - Egito vs Nova Zelândia - Vancouver

26 de junho

  • 01:00 - Egito vs Irã - Seattle
  • 01:00 - Nova Zelândia vs Bélgica - Vancouver

Grupo H

15 de junho

  • 14:00 - Espanha vs Cabo Verde - Atlanta
  • 20:00 - Arábia Saudita vs Uruguai - Miami

21 de junho

  • 14:00 - Espanha vs Arábia Saudita - Atlanta
  • 20:00 - Uruguai vs Cabo Verde - Miami

26 de junho

  • 22:00 - Cabo Verde vs Arábia Saudita - Houston
  • 22:00 - Uruguai vs Espanha - Guadalajara

Grupo I

16 de junho

  • 17:00 - França vs Senegal - New York New Jersey
  • 20:00 - FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) vs Noruega - Boston

22 de junho

  • 19:00 - França vs FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) - Filadélfia
  • 22:00 - Senegal vs Noruega - New York New Jersey

27 de junho

  • 17:00 - França vs Noruega - Boston
  • 17:00 - Senegal vs FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname - Toronto

Grupo J

16 de junho

  • 23:00 - Argentina vs Argélia - Kansas City
  • 00:00 - Áustria vs Jordânia - São Francisco (Bay Area)

22 de junho

  • 15:00 - Argentina vs Áustria - Dallas
  • 01:00 - Jordânia vs Argélia - São Francisco (Bay Area)

27 de junho

  • 00:00 - Áustria vs Argélia - Kansas City
  • 00:00 - Jordânia vs Argentina - Dallas

Grupo K

17 de junho

  • 15:00 - Portugal vs FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) - Houston
  • 00:00 - Uzbequistão vs Colômbia - Cidade do México

23 de junho

  • 15:00 - Portugal vs Uzbequistão - Houston
  • 00:00 - Colômbia vs FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) - Guadalajara

27 de junho

  • 21:30 - Colômbia vs Portugal - Miami
  • 21:30 - FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) vs Uzbequistão - Atlanta

Grupo L

17 de junho

  • 18:00 - Inglaterra vs Croácia - Dallas
  • 21:00 - Gana vs Panamá - Toronto

23 de junho

  • 18:00 - Inglaterra vs Gana - Boston
  • 21:00 - Panamá vs Croácia - Toronto

27 de junho

  • 19:00 - Panamá vs Inglaterra - Nova York / New Jersey
  • 19:00 - Gana vs Croácia - Filadélfia
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoEstados Unidos (EUA)MéxicoCanadá

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: confira horários, locais e datas dos jogos do Brasil

Verstappen leva a pole em Abu Dhabi e pressiona Norris na decisão da F1

Mirassol x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Real Betis x Barcelona: onde assistir, horário e escalações da La Liga

Mais na Exame

Esporte

Copa do Mundo 2026: confira horários, locais e datas dos jogos do Brasil

Negócios

Na briga para ser startup mais valiosa do mundo, SpaceX mira telefonia móvel

Pop

Meses antes de comprar Warner, CEO da Netflix chamou cinema de ultrapassado

Brasil

Lula tem vantagem de 15 pontos sobre Flávio no segundo turno, diz Datafolha