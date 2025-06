Qual o salário de Messi? Jogador fatura até US$ 60 milhões por ano; saiba como

O craque argentino Lionel Messi fatura, por ano, até US$ 60 milhões, segundo estimativas do dono do Inter Miami, Jorge Mas, e dados oficiais da MLS Players Association.

Desse total, US$ 12 milhões correspondem ao salário-base pago pelo clube americano, enquanto US$ 20,4 milhões incluem bônus de marketing e comissões de agentes. Os valores foram divulgados por meio do relatório oficial da associação de jogadores da liga.

O restante da renda de Messi vem de contratos comerciais externos, como a participação nos lucros da Apple TV com os direitos de transmissão da MLS e receitas vinculadas à venda de produtos oficiais. Segundo Mas, em entrevista ao El País, esses acordos elevam os ganhos anuais do jogador para algo entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões.

Messi tem bônus por camisas e streaming, e pode virar sócio

Além do salário e dos bônus fixos, Messi recebe valores variáveis por novos assinantes internacionais do Apple TV+, plataforma que transmite os jogos da MLS, e uma fatia da receita com camisas vendidas. O contrato prevê ainda a possibilidade de que o jogador se torne acionista do próprio Inter Miami.

Segundo a revista Forbes, Messi somou US$ 135 milhões em ganhos totais no último ano, incluindo salários, bônus e contratos publicitários. Isso o coloca como o jogador mais bem pago do Mundial de Clubes.

O impacto do camisa 10 vai além do campo: em 2024, o Inter Miami viu sua receita saltar para US$ 200 milhões, contra US$ 60 milhões em 2022. Messi também recebe mais do que quase todas as equipes da liga, com rendimento anual superior a 18 milhões de euros só pelo clube.

Contrato vai até 2025, mas renovação já está em discussão

Messi tem vínculo assinado até dezembro de 2025, mas já negocia uma renovação que pode mantê-lo no clube até 2027. Ele também influencia decisões estratégicas dentro da estrutura do Inter Miami, incluindo o projeto do novo estádio e ações comerciais da franquia.

Seu contrato com o Inter Miami representa um modelo inédito na MLS: salário, bônus, participação em receitas, influência administrativa e imagem global reunidos em um só acordo.