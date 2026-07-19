Na playlist: o que ouvem as seleções de Espanha e Argentina

A disputa entre Argentina e Espanha encerra neste domingo, 19, a maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções e 104 jogos, mas também marca uma transformação no próprio espetáculo. Além de decidir o campeão mundial, a final realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, é a primeira a contar com um megashow de intervalo, nos moldes do Super Bowl.

Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy e Coldplay são alguns dos artistas com apresentações confirmadas no evento, que é parte de uma estratégia da FIFA de aproximar o Mundial da indústria do entretenimento.

Unir música e futebol não é uma tarefa complicada. Dos hinos entoados nas arquibancadas, passando pelas playlists que embalam comemorações nos vestiários e pelas músicas compartilhadas por jogadores nas redes sociais, a música faz parte da experiência futebolística — e revela bastante da identidade cultural da seleções.

Argentina e o trap latino

No caso de Argentina e Espanha, a trilha sonora é bem variada, refletindo não apenas o gosto dos atletas, mas também as transformações culturais vividas pelos dois países.

Se durante décadas o rock argentino dominou o imaginário das torcidas, por exemplo, a geração que chega à decisão do Mundial de 2026 tem outras referências. Hoje, o trap argentino é o que embala a playlist da maioria dos jogadores da seleção.

Nomes como Bizarrap, Milo J, Nicki Nicole e a dupla Ca7riel & Paco Amoroso estão nas playlists de Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez e, claro, Lionel Messi.

Messi, inclusive, ouve muitos artistas latinos, incluindo Bad Bunny, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro, Luis Fonsi e Peso Pluma. A playlist oficial do jogador, compartilhada na Apple Music, ainda traz nomes globais como AC/DC, Gorillaz, Rihanna e U2.

Espanha e a música brasileira

Artistas latinos também estão muito presentes nos fones da Seleção Espanhola, como mostra a playlist compartilhada pela própria Federação Espanhola de Futebol no Spotify. "Essas são as músicas que nossos jogadores ouvem diariamente", diz a instituição.

Bad Bunny domina a lista, que traz ainda Rosalía, Quevedo, Feid, Morad, J Balvin e Daddy Yankee. Já Drake, Michael Jackson e 2Pac dão alguns dos poucos artistas da lista com músicas de língua inglesa.

Quem também aparece na playlist espanhola é o brasileiro Sérgio Mendes com "Magalenha".

A música brasileira aparece em outras conexões com a Seleção Espanhola. Principais nomes da nova geração, Lamine Yamal e Nico Williams são fãs do funk brasileiro.

Com frequência, Yamal compartilha funks de diferentes artistas em suas redes sociais. "Parado no bailão", "Amo minha favela" e "Ei mototáxi" são algumas das músicas que já passaram pelos stories do jogador. Segundo ele, o TikTok é onde ele descobre as músicas brasileiras.

Rap, o trap e o afrobeat também aparecem bastante nos vídeos publicados por Yamal e Williams durante viagens e treinamentos.