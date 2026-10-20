Carro de Ayrton Senna vai a leilão na Inglaterra e pode alcançar R$ 5,6 milhões

O Honda NSX de 1991 usado por Ayrton Senna será leiloado em Londres, na Inglaterra, no dia 31 de outubro. Organizado pela RM Sotheby's, o leilão tem estimativa de arremate entre 500 mil e 800 mil libras, o equivalente a cerca de R$ 3,5 milhões a R$ 5,6 milhões.

A unidade aparece em fotografias nas quais o tricampeão mundial de Fórmula 1 lava o carro com uma mangueira de jardim, de jeans e camisa. O veículo também está no documentário Ayrton Senna: Racing Is in My Blood, lançado em 1992, em cenas que mostram o brasileiro ao volante do esportivo.

A Honda disponibilizou o automóvel para uso pessoal de Senna na Europa durante a parceria com a McLaren. A fabricante japonesa fornecia os motores da equipe pela qual o piloto conquistou seus três títulos mundiais.

Com carroceria vermelha, teto preto e interior de couro escuro, o NSX foi registrado em Portugal, em 22 de março de 1991, com a placa SX-25-59. O carro ficava guardado em Lisboa e era entregue a Ayrton Senna quando ele chegava ao país.

A participação de Senna no desenvolvimento do NSX

A relação do brasileiro com o modelo também passou pelas pistas de testes. Ayrton Senna participou do desenvolvimento do NSX, com avaliações sobre a rigidez da carroceria e o comportamento do carro em movimento.

A unidade oferecida no leilão tem tração traseira, câmbio manual e motor 3.0 V6 de cerca de 270 cavalos de potência.

Esse não foi o único NSX ligado à vida pessoal do piloto. Há outra unidade no Brasil, também de 1991, na cor preta, cuja placa começa com BSS, referência a Beco Senna da Silva, apelido do brasileiro.

De Portugal ao Japão

Após a morte de Ayrton Senna, em 1994, o carro permaneceu em Portugal e passou por diferentes proprietários. O britânico Robert McFagan adquiriu o veículo em 2013 e o levou ao Reino Unido, onde recebeu registro para circulação em 2016.

Em 2019, o NSX retornou ao circuito de Ímola, na Itália, para uma homenagem pelos 25 anos da morte do piloto. Na ocasião, Giancarlo Minardi, fundador da equipe Minardi, conduziu o automóvel.

O atual proprietário, um colecionador de Nagoya, no Japão, comprou o carro em 2024.