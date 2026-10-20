Pedrinho, presidente do Vasco, é internado com celulite facial; entenda a infecção

O presidente do Vasco, Pedrinho, está internado em um hospital do Rio de Janeiro após receber o diagnóstico de celulite facial. Com isso, o dirigente não acompanhará no Maracanã a partida contra o Boca Juniors nesta terça-feira, 20, pela Copa Sul-Americana.

Seu quadro é estável, mas a infecção exigiu tratamento hospitalar. A internação foi noticiada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

O que é a celulite facial?

A celulite facial é uma infecção provocada por bactérias que afeta as camadas profundas da pele e causa inflamação. O tratamento busca impedir que o quadro avance para outras regiões. No caso do presidente vascaíno, a preocupação é evitar que a infecção alcance estruturas internas do rosto.

Entre as possíveis origens estão a contaminação após a manipulação da pele e infecções que não receberam tratamento, como as que atingem a boca ou as vias respiratórias.

Vasco disputa vaga na final da Sul-Americana

O confronto com o Boca Juniors começa às 21h30 e define uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Após vencer por 1 a 0 em Buenos Aires, o Vasco precisa de um empate para avançar.

Se a equipe argentina ganhar por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.