NBA iguala recorde e terá 125 jogadores internacionais na abertura da temporada 2026/27

A NBA anunciou nesta terça-feira, 20, que a temporada 2026/27 começará com 125 jogadores internacionais de 43 países diferentes, igualando um recorde da liga. Os atletas estão distribuídos entre os elencos das 30 franquias e representam seis continentes, reforçando mais uma vez o caráter global da principal competição de basquete do mundo.

Outro dado de destaque é a presença recorde de mais de 60 jogadores nascidos na África ou com pelo menos um dos pais originário do continente africano, considerando atletas internacionais e norte-americanos. Já a Europa segue como a região mais representada, com 70 jogadores nos elencos de abertura pela segunda temporada consecutiva.

A França lidera o ranking de países estrangeiros com 17 jogadores, encerrando uma sequência de 13 temporadas em que o Canadá ocupava a primeira posição. Entre os franceses, o principal nome é Victor Wembanyama, estrela do San Antonio Spurs, bicampeão do All-Star Game e vencedor do prêmio de Melhor Defensor da NBA na temporada 2025/26.

O Canadá aparece logo atrás, com 16 representantes, liderados por Shai Gilgeous-Alexander, armador do Oklahoma City Thunder, campeão da NBA em 2025 e vencedor do prêmio de MVP da liga nas duas últimas temporadas. Na sequência estão Austrália (9 jogadores), Alemanha (7), Nigéria (6) e Sérvia (6).

O Brasil terá um representante na temporada: Gui Santos, que segue defendendo o Golden State Warriors.

Presença internacional segue crescendo

Esta será a sexta temporada consecutiva em que a NBA inicia seus trabalhos com pelo menos 120 jogadores internacionais e a 13ª seguida com mais de 100 atletas estrangeiros.

Todas as franquias contam com ao menos um jogador nascido fora dos Estados Unidos. Dallas Mavericks, Miami Heat e Washington Wizards lideram a liga neste quesito, com sete jogadores internacionais cada em seus elencos.

O recorde absoluto de atletas internacionais em uma noite de abertura foi registrado na temporada 2025/26, com 135 jogadores. Já o recorde de países e territórios representados permanece em 43, marca alcançada pela primeira vez em 2017/18.

Estrelas internacionais dominam a liga

Entre os 70 europeus presentes nos elencos estão alguns dos principais nomes da NBA atual, como:

Giannis Antetokounmpo (Grécia/Miami Heat), campeão da NBA em 2021 e bicampeão do prêmio MVP;

(Grécia/Miami Heat), campeão da NBA em 2021 e bicampeão do prêmio MVP; Nikola Jokić (Sérvia/Denver Nuggets), tricampeão de MVP e campeão da NBA em 2023;

(Sérvia/Denver Nuggets), tricampeão de MVP e campeão da NBA em 2023; Luka Dončić (Eslovênia/Los Angeles Lakers), seis vezes All-Star;

(Eslovênia/Los Angeles Lakers), seis vezes All-Star; Victor Wembanyama (França/San Antonio Spurs).

Já entre os jogadores com origens africanas, destacam-se nomes como Joel Embiid, Pascal Siakam, Bam Adebayo, OG Anunoby, AJ Dybantsa e o próprio Antetokounmpo.

Curiosidades da temporada 2026/27

A força dos atletas internacionais também pode ser percebida nos principais prêmios individuais da NBA.

Nos últimos oito anos, apenas quatro jogadores estrangeiros conquistaram o prêmio de MVP da temporada: Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo.

Além disso, a temporada passada marcou o quinto ano consecutivo em que os três primeiros colocados na votação para MVP nasceram fora dos Estados Unidos. O ranking ficou com Gilgeous-Alexander em primeiro, Jokić em segundo e Wembanyama em terceiro.

Outro recorde para 2026/27 é o número de ex-participantes do All-Star Game entre os atletas internacionais. Ao todo, serão 19 jogadores estrangeiros com convocações para o evento, incluindo Antetokounmpo, Dončić, Embiid, Jokić, Rudy Gobert, Kyrie Irving, Jamal Murray, Pascal Siakam e Victor Wembanyama.

A pesquisa anual realizada com os gerentes gerais das franquias também mostrou o tamanho da expectativa em torno de Wembanyama. O francês recebeu 77% dos votos para conquistar o prêmio de MVP da temporada 2026/27 e foi apontado por 93% dos executivos como o atleta que escolheriam para montar uma franquia do zero hoje.

Temporada começa com rodada tripla

A 81ª temporada regular da NBA será iniciada nesta terça-feira com três partidas:

Detroit Pistons x Boston Celtics (16h, de Brasília) - Amazon Prime;

(16h, de Brasília) - Amazon Prime; New York Knicks x Philadelphia 76ers (20h) - ESPN;

(20h) - ESPN; San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder (22h30) - Amazon Prime.

Ao longo da temporada, a NBA terá transmissão para 214 países e territórios, em mais de 50 idiomas, por meio de seus parceiros de mídia e do NBA League Pass, plataforma oficial de streaming da liga.