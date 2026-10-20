Flávio Bolsonaro propõe 'Virapix', medida que devolveria parte do valor pago em contas e prestações

RESUMO ＋ A campanha do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira, 20, o ViraPix, proposta que prevê devolver aos consumidores parte dos gastos com contas de luz, prestações e taxas caso Flávio vença a eleição. Segundo a campanha, o programa de recompensas será desenvolvido com o banco Caixa Econômica Federal, mas os critérios ainda não foram detalhados.

A campanha do candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira, 20, uma proposta de devolução de parte do dinheiro gasto pelos consumidores em pagamentos do dia a dia.

Batizado de ViraPix, o projeto prevê que uma parcela dos valores desembolsados em contas de luz, prestações e taxas retorne ao bolso dos clientes caso o senador vença a eleição presidencial.

A divulgação foi feita por Daniella Marques, responsável pela coordenação do núcleo econômico da campanha. "Proposta boa é aquela que olha para quem mais precisa. O Vira Pix faz parte do programa de governo de Flávio Bolsonaro", escreveu ela nas redes sociais.

Em um vídeo de 25 segundos, a campanha afirma que o mecanismo será desenvolvido com a Caixa Econômica Federal e funcionará como um plano de recompensas. A campanha, no entanto, não detalha quais pagamentos serão elegíveis, qual será o percentual de devolução nem como os consumidores terão acesso ao benefício.

A proposta foi anunciada no mesmo dia em que Flávio sinalizou outra medida: a retomada do Programa Emergencial para Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado em 2021, durante a pandemia de Covid-19, na gestão de Jair Bolsonaro.