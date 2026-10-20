Flávio Bolsonaro propõe 'Virapix', medida que devolveria parte do valor pago em contas e prestações

(Vittor Sales/Divulgação pré-campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
Repórter
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 19h21.
Última atualização em 20 de outubro de 2026 às 19h30.
A campanha do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira, 20, o ViraPix, proposta que prevê devolver aos consumidores parte dos gastos com contas de luz, prestações e taxas caso Flávio vença a eleição. Segundo a campanha, o programa de recompensas será desenvolvido com o banco Caixa Econômica Federal, mas os critérios ainda não foram detalhados.
A campanha do candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira, 20, uma proposta de devolução de parte do dinheiro gasto pelos consumidores em pagamentos do dia a dia.
Batizado de ViraPix, o projeto prevê que uma parcela dos valores desembolsados em contas de luz, prestações e taxas retorne ao bolso dos clientes caso o senador vença a eleição presidencial.
A divulgação foi feita por Daniella Marques, responsável pela coordenação do núcleo econômico da campanha. "Proposta boa é aquela que olha para quem mais precisa. O Vira Pix faz parte do programa de governo de Flávio Bolsonaro", escreveu ela nas redes sociais.
Em um vídeo de 25 segundos, a campanha afirma que o mecanismo será desenvolvido com a Caixa Econômica Federal e funcionará como um plano de recompensas. A campanha, no entanto, não detalha quais pagamentos serão elegíveis, qual será o percentual de devolução nem como os consumidores terão acesso ao benefício.
A proposta foi anunciada no mesmo dia em que Flávio sinalizou outra medida: a retomada do Programa Emergencial para Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado em 2021, durante a pandemia de Covid-19, na gestão de Jair Bolsonaro.
O ViraPix é uma proposta da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) para devolver aos consumidores parte do dinheiro gasto em pagamentos do dia a dia. O projeto integrará o programa de governo do candidato, segundo Daniella Marques, coordenadora do núcleo econômico da campanha.
A campanha cita contas de luz, prestações e taxas como exemplos de pagamentos, mas não informou quais despesas serão elegíveis para a devolução.
O percentual de devolução ainda não foi divulgado pela campanha de Flávio Bolsonaro. Também não há detalhes sobre o valor máximo que cada consumidor poderá receber.
A campanha não explicou como os consumidores poderão acessar o benefício. Em um vídeo, afirmou apenas que o mecanismo funcionará como um plano de recompensas desenvolvido com a Caixa Econômica Federal.
Daniella Marques, responsável pela coordenação do núcleo econômico da campanha de Flávio Bolsonaro, divulgou a proposta nas redes sociais nesta terça-feira, 20.
Flávio Bolsonaro sinalizou a retomada do Programa Emergencial para Retomada do Setor de Eventos, o Perse. O programa foi criado em 2021, durante a pandemia de Covid-19, na gestão de Jair Bolsonaro.