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Trump ameaça destruir campo de gás do Irã se Catar for atacado novamente

Presidente afirma que EUA não sabiam de ofensiva israelense

Donald Trump: ameaça dos EUA aumenta risco sobre produção de gás no Irã (Alex Wong/Getty Images)

Donald Trump: ameaça dos EUA aumenta risco sobre produção de gás no Irã (Alex Wong/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de março de 2026 às 06h44.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 19, que pode ordenar a destruição total do campo de gás South Pars, no Irã, caso o país volte a atacar instalações de gás natural liquefeito (GNL) no Catar.

A declaração ocorre após uma sequência de ataques envolvendo Israel, Irã e o Catar. Segundo Trump, Israel atingiu, sem conhecimento prévio dos EUA, uma parte do complexo energético iraniano.

"Os Estados Unidos não tinham conhecimento desse ataque específico, e o país do Catar não esteve de forma alguma envolvido, nem tinha qualquer ideia de que isso iria acontecer", escreveu o republicano no Truth Social.

Após o ataque, o Irã retaliou e bombardeou uma instalaçao de GNL no Catar.https://exame.com/revista-exame/no-modo-ataque/

Trump classificou a resposta iraniana como “injustificada” e afirmou que o Catar não teve qualquer envolvimento no ataque inicial de Israel.

Na publicação, Trump afirmou que Israel não deve realizar novos ataques ao complexo, a menos que o Irã volte a atingir o Catar.

Nesse cenário, segundo ele, os Estados Unidos poderão agir diretamente para destruir todo o campo de gás iraniano, “com ou sem” o apoio de Israel.

"Os Estados Unidos da América destruirão completamente todo o Campo de Gás South Pars com um nível de força e poder que o Irã nunca viu ou presenciou antes", disse Trump, caso os ataques por parte do Irã voltem a acontecer.

O South Pars Gas Field é uma das principais infraestruturas energéticas do país e um dos maiores campos de gás natural do mundo.

A região é uma das principais infraestruturas estratégica para a produção de gás na região, e qualquer ataque em larga escala pode afetar o abastecimento internacional e pressionar preços.

O presidente dos EUA também disse que prefere evitar esse nível de escalada, citando possíveis impactos de longo prazo para o Irã, mas ressaltou que não hesitará em agir caso novas ofensivas ocorram.

 

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