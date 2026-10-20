Novos governantes terão de investir em cultura pública, aponta pesquisa

A nova geração de governantes eleitos terá, como uma das necessidades sociais, aumentar a capilaridade de programas de cultura para a população.

De acordo com a sétima edição da pesquisa “Hábitos Culturais dos Brasileiros”, 42% dos entrevistados acreditam ser necessário que os candidatos eleitos para presidente e governador criem ou aumentem a presença de programas gratuitos de acesso a cinemas, teatro, músicas e museus.

Entre todas as pessoas ouvidas, 64% se interessam em participar de shows de música ou apresentações musicais. Já 55% sentem vontade de ir a um teatro adulto, infantil, ouvir um stand up ou ir a um musical.

Avaliando a referência histórica do estudo, nos últimos três anos as pessoas têm procurado utilizar o momento de lazer para conhecer novos lugares ou relaxar.

No entanto, o que mais os distancia dos eventos culturais são a falta de dinheiro (35% dos casos), o medo da violência (30%) e a disponibilidade de horários (23%).

Produções nacionais

Para os pesquisadores, o levantamento apresentou um aumento expressivo nos brasileiros que disseram ter assistido à filmes nacionais, mencionado por 41% dos entrevistados — cerca de 7 pontos percentuais a mais que 2025. Em relação às séries nacionais, também houve um aumento de 3 pontos percentuais, sendo mencionada por 35% dos brasileiros.

“O que os dados revelam é que a produção cultural nacional desempenha um papel fundamental nos hábitos culturais dos brasileiros, seja em função dos números expressivos de pessoas que consomem arte e cultura brasileira, mas também da perspectiva do potencial de crescimento como demonstrado pelo setor audiovisual”, explicou à Esfera Ana Maria Cardoso, coordenadora do Observatório Fundação Itaú.

Para ela, isso é fundamental para o País, pois valoriza um ativo econômico vinculado à economia da cultura, mas também amplifica a valorização da diversidade cultural e da ampla gama de possibilidades de linguagens artísticas.

Público ouvido

Para a pesquisa foram entrevistadas 2.448 pessoas, das quais 49% são pertencentes à classe C da sociedade. Os outros 51% se dividem entre as classes A e B (22%) e as classes D e E (29%).

Entre todos os entrevistados, 89% tiveram sua educação básica em escolas públicas e apenas 24% são formadas no Ensino Superior. Eles disseram ainda que as suas atividades culturais costumam acontecer, majoritariamente, nas ruas, praças e centros religiosos.

Ao todo, 37% das pessoas ouvidas pela Fundação Itaú em parceria com o Datafolha afirmaram que sentem falta de alguma atividade cultural na cidade.

As mais citadas foram teatro (8%), cinemas (4%), competições esportivas (4%), shows (3%) e festivais de música (3%).