Itália autoriza prisão de adolescentes de 14 anos em protestos após violência nas ruas

Barricada é incendiada durante protestos em Milão, na Itália (Piero Cruciatti/AFP)
Repórter
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18h51.
A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, confirmou nesta terça-feira, 20, que a polícia italiana poderá deter jovens de 14 a 17 anos em manifestações, mesmo sem crime, caso haja evidências de perigo. O governo italiano também anunciou novas penas contra a violência em protestos e o envio de 500 militares a Milão.
A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, confirmou nesta terça-feira, 20, que a polícia do país poderá prender jovens de até 14 anos nas manifestações que têm terminado em violência e depredação em cidades do país, nos últimos dias.
Ao se referir aos protestos do último fim de semana, Meloni apontou que, além das "faixas antagônicas de sempre", participaram centenas de jovens, muitos deles menores de idade.
"Não há nada de revolucionário em devastar e roubar. Devastar e roubar não é protesto, é criminalidade, e a resposta do Estado deve ser firme", afirmou.
Com as medidas anunciadas, a polícia poderá deter jovens de 14 a 17 anos, ainda que não tenham cometido crimes, se houver evidências de que representam perigo.
"Espero que os crimes cometidos sejam perseguidos com rapidez e que todas as normas à disposição, incluindo as dos recentes decretos de segurança, sejam aplicadas com rigor", frisou.
Meloni destacou que o menor dos identificados tinha 11 anos, uma circunstância que, segundo afirmou, "dói e dá medo".
O governo da Itália autorizou também nesta terça, 20, reforçar com mais 500 militares o esquema de segurança pública em Milão após as cenas de violência e depredação nos protestos do último fim de semana contra o aumento do custo de vida, informou a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni.
Os militares permanecerão à disposição até 31 de dezembro para colaborar no controle do território e na manutenção da segurança pública.
Meloni definiu como "inaceitáveis" as cenas vividas nos protestos apoiados pela esquerda, que tiveram saldo de cerca de 200 agentes da lei feridos e danos materiais que apenas em Milão chegam a quase 1 milhão de euros.
Segundo dados oficiais, as forças de ordem detiveram ou identificaram 330 pessoas, metade delas de origem estrangeira.
O novo contingente reforçará a operação Ruas Seguras, uma iniciativa implementada em 2008 que mantém cerca de 5 mil militares do Exército atuando em algumas áreas do país para garantir a ordem pública.
Devido à onda de violência nos protestos, o governo Meloni anunciou um pacote de medidas com o objetivo de tornar mais rígida a legislação de segurança pública.
O pacote inclui a criação do crime de participação violenta em uma manifestação, que contempla penas de até cinco anos de prisão e multas de até 20 mil euros para quem participar de ações violentas em grupo.
"Se durante uma marcha ou uma manifestação você se unir a um grupo de cinco ou mais pessoas, começar a lançar pedras, fogos de artifício, pedaços de madeira, colocar em perigo a segurança de todos, você se arrisca a até cinco anos de cadeia e até 20 mil euros de multa", afirmou Meloni.
Além disso, o pacote introduz o princípio de que "quem quebra paga, e se quem quebra é um menor, seus pais pagam", acrescentou a premiê.
Com EFE
Sim. Segundo Giorgia Meloni, a polícia italiana poderá deter jovens de 14 a 17 anos, mesmo que não tenham cometido crimes, se houver evidências de que representam perigo.
O governo italiano autorizou o envio de mais 500 militares a Milão após os protestos contra o aumento do custo de vida terminarem em violência e depredação. Segundo Giorgia Meloni, cerca de 200 agentes ficaram feridos e os danos na cidade chegaram a quase 1 milhão de euros.
Os 500 militares permanecerão à disposição até 31 de dezembro para colaborar no controle do território e na manutenção da segurança pública.
As forças de segurança detiveram ou identificaram 330 pessoas, segundo dados oficiais. Metade delas era de origem estrangeira.
O pacote anunciado pelo governo Meloni prevê até cinco anos de prisão e multas de até 20 mil euros para quem participar de ações violentas em grupos de cinco ou mais pessoas durante manifestações.
Sim. Segundo Giorgia Meloni, o pacote adota o princípio de que os pais devem pagar pelos prejuízos quando os danos forem causados por menores de idade.