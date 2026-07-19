Árbitro da final da Copa já viveu prisão polêmica

A Fifa definiu o esloveno Slavko Vincić como o árbitro da final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina. A decisão será disputada neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Experiente no cenário internacional, Vincić chega à principal partida do torneio após comandar três jogos nesta edição da Copa do Mundo. O árbitro estreou no empate entre Brasil e Marrocos por 1 a 1 e, posteriormente, também esteve à frente dos confrontos entre Jordânia e Argélia, além da vitória do México sobre o Equador.

O esloveno, na temporada 2023/24, foi o responsável por apitar a final da Liga dos Campeões, quando o Real Madrid derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0 e conquistou mais um título europeu.

Na decisão do Mundial, Vincić será auxiliado pelos compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O jordaniano Adham Makhadmeh atuará como quarto árbitro, enquanto o alemão Bastian Dankert comandará o VAR.

Prisão em operação policial

Apesar da carreira consolidada, Slavko Vincić também ficou conhecido por um episódio polêmico fora dos gramados. Em maio de 2020, o árbitro foi convidado para uma festa em Bijeljina, cidade localizada na Bósnia e Herzegovina. Durante o evento, a polícia realizou uma operação para desarticular uma organização investigada por tráfico de drogas e prostituição.

Ao todo, 35 pessoas foram detidas, entre elas Vincić. Segundo a imprensa local, a operação resultou na prisão de 25 homens e 9 mulheres, além da apreensão de 10 pistolas, 14 pacotes de cocaína, celulares, notebooks e mais de 10 mil euros em dinheiro.

O árbitro, no entanto, foi liberado após prestar depoimento às autoridades. Segundo ele, sua presença no local ocorreu por acaso, após aceitar um convite para um almoço durante uma viagem de negócios.

"Fui parar nessa fazenda por acaso. Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo. Estava sentado à mesa com minha empresa, chegou a polícia e o que aconteceu, aconteceu. Eles nos levaram para prestar depoimento como testemunhas e, quando descobriram que não conhecíamos o grupo investigado, fomos liberados", afirmou ao jornal esloveno Vecer.

Slavko Vincić também fez questão de negar qualquer envolvimento com a organização investigada. "Não tenho ligação com o grupo que foi preso e detido, nem os meus sócios", declarou.