GP dos Estados Unidos da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

RESUMO ＋ O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 começa nesta sexta-feira, 23 de outubro, em Austin, no Texas, e termina com a corrida às 17h de domingo, 25. A etapa abre a sequência de três corridas que também passa pelo México e termina em São Paulo, no GP do Brasil.

A Fórmula 1 desembarca em Austin, no Texas, neste fim de semana para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Essa é a primeira corrida da triple header, que será encerrada no Autódromo de Interlagos, no GP do Brasil.

O GP dos Estados Unidos começa nesta sexta-feira, 23, e encerra com a corrida oficial às 17 horas de domingo, 25 de outubro. Após isso, os próximos dois finais de semana serão ocupados por corridas no México e em São Paulo.

Como será a programação da Fórmula 1?

As atividades em pista da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos começam nesta sexta-feira, 23. O público americano poderá acompanhar um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.

A última corrida Sprint do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura.

Onde assistir ao GP dos Estados Unidos?

Todas as sessões em pista do Grande Prêmio dos Estados Unidos poderão ser acompanhadas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.

O GP dos Estados Unidos não será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP dos Estados Unidos:

Sexta-feira, 23 de outubro

Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)

- 14h30 (de Brasília) Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

Sábado, 24 de outubro

Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília)

- 14h30 (de Brasília) Classificação - 18h (de Brasília)

Domingo, 25 de outubro

Corrida - a partir das 17h (de Brasília)