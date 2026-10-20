GP dos Estados Unidos da Fórmula 1: veja datas, horários e onde assistir

Fórmula 1: GP dos Estados Unidos acontece neste fim de semana, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas (Reprodução/Redes Sociais)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16h05.
O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 começa nesta sexta-feira, 23 de outubro, em Austin, no Texas, e termina com a corrida às 17h de domingo, 25. A etapa abre a sequência de três corridas que também passa pelo México e termina em São Paulo, no GP do Brasil.
A Fórmula 1 desembarca em Austin, no Texas, neste fim de semana para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Essa é a primeira corrida da triple header, que será encerrada no Autódromo de Interlagos, no GP do Brasil.
O GP dos Estados Unidos começa nesta sexta-feira, 23, e encerra com a corrida oficial às 17 horas de domingo, 25 de outubro. Após isso, os próximos dois finais de semana serão ocupados por corridas no México e em São Paulo.
As atividades em pista da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos começam nesta sexta-feira, 23. O público americano poderá acompanhar um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.
A última corrida Sprint do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura.
Todas as sessões em pista do Grande Prêmio dos Estados Unidos poderão ser acompanhadas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.
O GP dos Estados Unidos não será transmitido pela TV aberta Globo.
O GP dos Estados Unidos começa na sexta-feira, 23 de outubro, e termina no domingo, 25. A etapa será disputada em Austin, no Texas.
A corrida do GP dos Estados Unidos começa às 17h de domingo, 25 de outubro, no horário de Brasília.
Os treinos livres serão realizados às 14h30 e às 18h de sexta-feira, 23, e às 14h30 de sábado, 24. A classificação começa às 18h de sábado, e a corrida será às 17h de domingo, 25, sempre no horário de Brasília.
Todas as sessões do GP dos Estados Unidos serão transmitidas pelo canal de TV por assinatura SporTV3 e pelos serviços de streaming GloboPlay e F1 TV. A TV Globo não exibirá a etapa na televisão aberta.
Não. O GP dos Estados Unidos terá o formato tradicional, com três treinos livres antes da classificação e da corrida; a última Sprint da temporada de 2026 ocorreu no GP de Singapura.
Após a etapa em Austin, a Fórmula 1 terá corridas no México e em São Paulo nos dois fins de semana seguintes. O GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos, encerrará a sequência de três provas.