Mbappé assiste a ‘Elize: Sombras de Uma Mulher’ e publicação viraliza

Uma publicação de Kylian Mbappé no Instagram acabou despertando a curiosidade dos brasileiros por um motivo inesperado. Entre as imagens compartilhadas pelo atacante francês na terça-feira, 4, uma delas mostra uma televisão ligada exibindo cenas de Elize: Sombras de Uma Mulher, produção brasileira da Netflix baseada no caso de Elize Matsunaga.

O detalhe foi rapidamente identificado por internautas, que passaram a comentar a escolha do filme. Em pouco tempo, a imagem ganhou grande repercussão nas redes sociais, principalmente entre brasileiros, que demonstraram surpresa ao ver um dos principais nomes do futebol mundial assistindo ao longa.

Netflix entrou na conversa

A repercussão foi tão grande que chegou até à própria Netflix. O perfil oficial da plataforma comentou a publicação de Mbappé destacando justamente a cena exibida na televisão.

"Eu vi Elize: Sombras de Uma Mulher ali na foto 4", escreveu a empresa na postagem.

Os comentários também foram tomados por brincadeiras. Muitos usuários disseram que a produção não seria exatamente uma escolha comum para assistir em casal, enquanto outros destacaram o alcance internacional de um filme inspirado em um dos casos criminais mais conhecidos do Brasil.

Na imagem, Mbappé aparece acompanhado por uma mulher. Apesar de diversos fãs e veículos apontarem que seria a atriz espanhola Ester Expósito, conhecida pelo papel de Carla na série Elite, o jogador não confirmou oficialmente sua identidade.

Longa revive caso que marcou o Brasil

Lançado pela Netflix, Elize: Sombras de Uma Mulher reconta a história de Elize Matsunaga e os acontecimentos que antecederam a morte de Marcos Matsunaga, empresário e herdeiro da Yoki, em 2012.

A produção dramatiza o relacionamento do casal até o crime, que teve grande repercussão nacional. Elize foi condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido em um dos casos policiais mais emblemáticos da história recente do país.

O elenco é liderado por Lorena Comparato, no papel de Elize, e Henrique Kimura, como Marcos Matsunaga. A direção é de Felipe Vellas, com roteiro assinado por Raphael Montes e Mariana Torres.