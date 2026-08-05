A nova temporada de 'Ted Lasso' reforça o bom momento do futebol feminino

Nova York (Estados Unidos)* - Três anos após dizer "adeus" ao bigodudo treinador de futebol do AFC Richmond, Jason Sudeikis está de volta à Apple TV nesta quinta-feira, 5, para a quarta temporada de Ted Lasso. Agora, com uma equipe de futebol feminino da segunda divisão, menos de um mês após o fim da Copa do Mundo masculina e um ano antes da feminina.

O retorno da série foi uma surpresa, mas vem em um bom momento do futebol feminino. Sudeikis havia fechado a porta de Ted Lasso após a terceira temporada: Ted voltou para Kansas City, Rebecca (Hannah Waddington) encontrou o par perfeito, o clube Richmond encontrou o caminho na liga inglesa. Tudo parecia caminhar para um final definitivo.

"Mas eu senti que o mundo ainda precisa do otimismo do Ted. Tivemos a ideia de um time feminino e foi como um estalo: ainda tinha mais história para contar", disse Sudeikis à imprensa no tapete vermelho da pré-estreia da nova temporada em Nova York. A Casual EXAME foi o único veículo brasileiro presente no evento.

No quarto ano, Ted volta a Londres para treinar um time composto somente por mulheres. Ao longo da temporada, ele e a equipe aprendem a se lançar sem hesitar, correr riscos e entender as diferenças com novas personagens. É um incentivo para imaginar os bastidores do que virá no ano que vem com a Copa do Mundo Feminina, a ser realizada no Brasil em julho de 2027.

"Quando uma produção global do tamanho de Ted Lasso escolhe o futebol feminino como tema, evidencia a relevância do ecossistema que vem sendo construído ao redor dela. Esse tipo de conteúdo alcança novas audiências e gera mais interesse público, movimentando o potencial de negócios", diz Mônica Esperidião, CSO da FSports, agência responsável pela comercialização do futebol feminino da CBF.

A atacante Marta, do Brasil, comemora com as companheiras de equipe após a vitória ao final da partida do Grupo C do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil venceu a Nigéria por 1 a 0. (Christophe ARCHAMBAULT/AFP)

O futebol feminino é um fenômeno?

O retorno de Ted Lasso é uma aposta lucrativa para a Apple TV. Foi uma das primeiras séries do streaming que furou a bolha das assinaturas e alcançou sucesso, entre as cinco primeiras de maior audiência no streaming global entre 2021 e 2023.

Dados da consultoria Nielsen apontam que as primeiras temporadas acumularam 16,9 bilhões de minutos assistidos só pelo público norte-americano ao longo de um único ano. A medição revelou ainda um perfil demográfico de dois terços de espectadoras mulheres, um público historicamente menos engajado com as transmissões esportivas tradicionais.

"Na pandemia, quando a série foi lançada, precisávamos de algo que nos desse esperança. A nova temporada vai dar continuidade a essa tradição de fazer as pessoas sentirem que podem torcer pelo azarão e que existe esperança e otimismo mesmo nos lugares mais sombrios. Fazer isso com um time de futebol feminino é mostrar a potência desse esporte para além da série", disse a atriz Faye Marsay, intérprete da jogadora "Lizzie"na nova temporada.

Além de mais envolvidas com o esporte, elas também estão à frente de um mercado pulsante. Um estudo da consultoria Deloitte aponta que as receitas globais do esporte feminino devem atingir US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,3 bilhões) até o final de 2026. Trata-se de uma expansão de 25% em relação ao ano anterior.

As transmissões de TV e as bilheterias representam 30% desse montante.

Relatórios da Nielsen Sports em parceria com a PepsiCo também indicam que o futebol feminino deve se consolidar entre os cinco esportes mais consumidos do mundo até 2030, com crescimento de 38% na base de espectadores, uma média de mais de 800 milhões de pessoas.

"O futebol feminino acompanha modalidades como futebol americano e basquete em mercados estruturados. É uma realidade que gera retorno significativo para toda a indústria esportiva, com potencial de crescimento para os próximos anos", diz Renê Salviano, CEO da Heatmap e responsável por intermediar patrocínios de marcas como Uber, Hyundai, Amazon e Itambé para a CBF.

No Brasil, o setor organiza a estrutura para a realização da Copa do Mundo Feminina de Seleções, em meados de 2027. A Fifa prevê um aporte estrutural de US$ 800 milhões para a realização do evento em solo nacional. A chefe de futebol da entidade, Jill Ellis, projeta que a receita total cobrirá os custos logísticos e operacionais, o que torna o evento rentável de forma independente do torneio masculino.

seleção brasileira de futebol feminino olimpiadas (CBF/Reprodução)

O potencial de negócios

O avanço do público também se reflete no consumo digital. Dados da plataforma Flashscore registraram mais de 247 milhões de acessos a detalhes de partidas durante a Copa do Mundo Feminina de 2023. A tendência é que o número aumente em 2027.

O mundial feminino do ano que vem, diante de como a Copa do Mundo masculina se comportou neste ano, deve ter mais apoio de patrocínios e vai ampliar a busca pelos direitos de transmissão de boa parte dos streamings. A Netflix, por exemplo, já anunciou que exibirá os jogos ao vivo em sua plataforma no ano que vem.

“Esse crescimento mostra que os esportes femininos, em especial o futebol, está ganhando espaço de verdade, não só em visibilidade, mas também em receita. É um sinal de que existe interesse e conexão com o torcedor e para os clubes, o desafio agora é transformar esse momento em estrutura, investimento e continuidade", acrescenta Renata Armiliato, gerente de Futebol Feminino do Internacional.

No Brasil, a partida entre a seleção feminina brasileira e a França reuniu 2,2 milhões de usuários no Flashscore. O volume superou a média de audiência por jogo da Série A do Campeonato Brasileiro no mesmo período, estabelecida em 1,09 milhão de usuários.

"Até a Copa do Mundo, veremos muito mais crescimento para o esporte feminino como um todo. Tenho acompanhado essa expansão na prática, ou seja, por meio da movimentação de negócios, de novos eventos, do interesse dos veículos de mídia, bem como do crescimento da audiência e negociação de novos contratos e de atletas cada vez mais altos para outros países", finaliza Fábio Wolff, membro do Comitê Organizador do Brasil Ladies Cup.

* A repórter viajou a convite da Apple TV