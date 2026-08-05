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Recorde de trânsito em SP: engarrafamento de mais de 600 km foi registrado nesta quarta-feira, 5

São Paulo registra recorde de engarrafamento de mais de 600 km nesta quarta-feira (5). Entenda os motivos do travamento na capital paulista e o impacto da greve da CTPM.

Engarrafamento em SP chegou a mais de 600 quilômetros nesta quarta-feira, 5 (Mineto/Estadão Conteúdo)

Engarrafamento em SP chegou a mais de 600 quilômetros nesta quarta-feira, 5 (Mineto/Estadão Conteúdo)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 13h45.

A cidade de São Paulo enfrentou uma manhã de caos e congestionamento recorde nesta quarta-feira, 5. O volume de filas nas vias da capital paulista ultrapassou a marca de 600 quilômetros, afetando diretamente as zonas Sul, Oeste, Leste, Norte e o Centro Expandido, com motoristas enfrentando horas de atraso no trânsito.

O monitoramento do tráfego foi realizado em tempo real pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo, que registrou os picos de lentidão nas principais vias expressas e avenidas de grande fluxo, como as marginais Pinheiros e Tietê.

O principal motivo para a paralisação do trânsito na capital foi a deflagração da greve dos ferroviários. O movimento paralisou a circulação de composições, o que levou milhares de passageiros a buscarem transporte individual por aplicativo ou carros particulares, sobrecarregando a malha viária da cidade.

Quais linhas da CTPM estão em greve?

A paralisação afeta a operação das linhas operadas diretamente pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CTPM). O movimento atinge o deslocamento diário de milhares de trabalhadores que dependem da malha ferroviária para se mover entre a Grande São Paulo e a capital.

As linhas estatais da CTPM afetadas pela greve englobam:

  • Linha 7-Rubi: trecho com operação interrompida e atrasos;

  • Linha 10-Turquesa: circulação paralisada;

  • Linha 11-Coral: trecho operando com restrições e paralisações pontuais;

  • Linha 12-Safira: estações fechadas durante o horário de pico.

As linhas concedidas à iniciativa privada, operadas pelas concessionárias ViaMobilidade e ViaQuatro, seguiram com operação regular, mas registraram forte lotação devido ao transbordo de passageiros.

Por que a CTPM está em greve?

A greve foi convocada pelos sindicatos que representam os trabalhadores ferroviários após impasse nas negociações trabalhistas com a gestão da empresa e o governo estadual. Os funcionários cobram reajuste salarial, melhorias nas condições de trabalho e revisão de cláusulas do acordo coletivo de trabalho.

Segundo o sindicato da categoria, a paralisação é uma resposta à falta de proposta concreta em relação às perdas inflacionárias do período. A entidade também se manifesta contra planos de desestatização e privatização das linhas remanescentes da empresa pública, alegando que a medida precariza o serviço prestado à população e prejudica os trabalhadores.

O argumento do sindicato contra a privatização é duplo: eles alegam que passar o controle para a iniciativa privada precariza o serviço (piorando o transporte para a população) e prejudica os trabalhadores (possivelmente com demissões ou perda de direitos trabalhistas).

Por outro lado, o governo do estado de São Paulo acionou a Justiça do Trabalho para determinar a manutenção de uma porcentagem mínima de trens circulando nos horários de pico, visando amenizar o impacto para os passageiros.

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