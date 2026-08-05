Por que Vini Jr no Arsenal pode inaugurar uma nova era no mercado da Premier League

O interesse do Arsenal em Vinícius Júnior vai além da busca por um reforço de peso. Caso consiga concluir a negociação, o clube inglês poderá protagonizar uma das transferências mais simbólicas da história recente do mercado europeu.

Embora ainda existam obstáculos importantes para um acordo, apenas a possibilidade de tirar um dos principais jogadores do Real Madrid já evidencia o novo patamar esportivo e financeiro alcançado pelos Gunners desde o início do trabalho de Mikel Arteta.

Mesmo que o valor da negociação não ultrapasse o recorde da Premier League, estabelecido recentemente pela contratação de Alexander Isak pelo Liverpool, o impacto da operação estaria na origem do jogador. O Real Madrid raramente abre mão de atletas considerados protagonistas e em seu auge técnico.

Uma tradição difícil de quebrar

Historicamente, o fluxo das negociações favorece o clube espanhol. Desde a criação da Premier League, o Real Madrid gastou mais com jogadores vindos da Inglaterra do que arrecadou vendendo atletas para clubes ingleses.

Entre as principais aquisições feitas pelos merengues estão Gareth Bale, Cristiano Ronaldo e Eden Hazard, três jogadores que deixaram seus respectivos clubes apenas após demonstrarem o desejo de atuar no Santiago Bernabéu.

Na direção contrária, os maiores negócios envolvendo clubes ingleses normalmente aconteceram em circunstâncias diferentes. Casemiro, por exemplo, deixou Madrid aos 30 anos rumo ao Manchester United, enquanto Álvaro Morata foi negociado com o Chelsea sem nunca ter se consolidado como titular absoluto.

Até mesmo jogadores de grande relevância, como Mesut Özil e Ángel Di María, acabaram negociados porque o Real Madrid buscava equilibrar investimentos em outras contratações. Özil saiu para o Arsenal em 2013, enquanto Di María foi vendido ao Manchester United um ano depois, após a chegada de reforços como James Rodríguez e Toni Kroos.

Vini Jr representa um cenário diferente

A situação de Vinicius Junior, porém, possui características distintas. O brasileiro atravessa um dos melhores momentos da carreira, acumula temporadas consecutivas com pelo menos dez gols em LaLiga e figura entre os principais nomes da disputa da Bola de Ouro nos últimos anos, incluindo o segundo lugar na edição de 2024.

Por esse motivo, uma eventual saída teria um peso muito superior ao de outras vendas recentes do clube espanhol.

O caso mais próximo ocorreu em 2008, quando Robinho deixou o Real Madrid para defender o Manchester City. Na época, o atacante brasileiro tinha 24 anos e tornou-se a contratação mais cara da história da Premier League naquele momento. Ainda assim, seu protagonismo em Madrid era inferior ao status atualmente ocupado por Vinicius Junior.

Poucos negócios tiveram tamanho impacto

Ao longo das últimas décadas, a Premier League recebeu diversas estrelas do futebol europeu, mas poucas transferências reúnem características semelhantes.

A chegada de Andriy Shevchenko ao Chelsea, em 2006, é frequentemente lembrada entre as maiores da história. O atacante havia conquistado a Bola de Ouro dois anos antes e desembarcou na Inglaterra como recordista de transferência britânica.

Paul Pogba também voltou ao Manchester United cercado de expectativa em 2016, após destaque pela Juventus e uma negociação que estabeleceu recorde mundial na época. Já Erling Haaland chegou ao Manchester City como um dos jovens mais valorizados do futebol europeu, embora tenha sido contratado por meio de uma cláusula de rescisão junto ao Borussia Dortmund.

Um possível novo capítulo no mercado europeu

Nas últimas temporadas, o poder financeiro da Premier League aumentou significativamente, tornando os clubes ingleses protagonistas das principais janelas de transferências.

Ainda assim, Real Madrid e Barcelona continuam ocupando uma posição privilegiada no mercado, normalmente escolhendo os jogadores que desejam contratar, e não vendendo seus principais atletas para rivais europeus.

Por isso, caso o Arsenal consiga finalizar a contratação de Vinicius Junior, o negócio poderá representar mais do que uma transferência de impacto. Será um indicativo de uma possível mudança na dinâmica de poder entre os gigantes do futebol europeu.