Gabriel Bortoleto terá nova dupla na Fórmula 1?

A Fórmula 1 está entrando na "Silly Season", período conhecido pelo aumento de rumores e especulações sobre o mercado de pilotos nos bastidores. Com isso, alguns contratos passaram a ser foco do público e da imprensa.

A Audi, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, possui contratos 'multianuais' com seus pilotos, mas é uma das principais vítimas das especulações.

Gabriel Bortoleto terá uma nova dupla?

Durante sua primeira "silly season" na Fórmula 1, a Audi está sendo cercada de rumores. Entre eles, a possível entrada de Carlos Sainz, atual piloto da Williams, na equipe.

De acordo com o jornalista britânico Joe Saward, o espanhol seria uma opção para substituir Nico Hulkenberg a partir da próxima temporada. Até o momento, Sainz soma seis pontos e ocupa a 15ª colocação no campeonato, um desempenho abaixo do esperado e que alimentou rumores sobre uma possível saída da Williams.

Durante uma entrevista à "RacingNews365", Mattia Binotto, chefe de equipe da Audi, analisou a ligação entre Sainz e a equipe, principalmente por seu histórico com o piloto, com quem trabalhou de perto na Ferrari. No entanto, afirmou que, apesar disso, garantiu que o desempenho da atual dupla o agrada.

"Carlos é alguém que conheço muito bem, com certeza. De alguma forma, é fácil e óbvio ligá-lo à Audi, mas só posso dizer que estou muito feliz com a dupla que temos. Com frequência, quando se fala de Gabriel e Nico, o que ouço é que é uma boa combinação entre experiência e juventude. No entanto, eu faria um julgamento diferente: são dois pilotos muito rápidos, e estou feliz porque os dois são rápidos. Temos uma boa dupla", disse o italiano.

Gabriel Bortoleto também afirmou estar satisfeito com o desempenho da Audi na temporada de 2026. Em entrevista ao "ge", o piloto disse que daria 8 para o trabalho realizado até a metade da temporada.

"Foi um começo de temporada difícil, com algumas quebras e muita coisa para melhorar. Depois, tivemos uma crescente absurda nas últimas etapas. Então, estou muito feliz e, por isso, dou a nota 8, que é uma nota excelente do meu ponto de vista", afirmou Bortoleto.

Um ponto positivo para a Audi

Para o chefe de equipe da Audi, os rumores são um ponto positivo. O grande interesse na Audi durante a silly season demonstra que a equipe se tornou algo atrativo no mercado atual automobilístico.

"Acho ótimo que haja esses rumores, porque mostra que o projeto tem credibilidade, que somos atrativos para grandes pilotos e que as pessoas acreditam no que estamos construindo aqui", afirmou Binotto.