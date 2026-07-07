Netflix divulga as primeiras imagens de 'Elize: Sombras de uma Mulher'; veja fotos

"Elize: Sombras de uma Mulher", filme da Netflix inspirado no caso de Elize Matsunaga, teve as suas primeiras imagens divulgadas nesta terça-feira, 7. As fotos mostram, pela primeira vez, o casal Elize e Marcos Matsunaga na ficção e antecipam momentos importantes da trama.

O material também reúne cenas que acompanham diferentes fases da história, do casamento do casal ao julgamento de Elize e ao período em que esteve presa.

🚨 Primeiras imagens de “Elize: Sombras de uma Mulher”, filme da Netflix sobre Elize Matsunaga e um dos casos criminais mais chocantes do país. pic.twitter.com/CI79MKR7ey — Tracklist (@tracklist) July 7, 2026

Sobre o que é o filme 'Elize: Sombras de uma Mulher'?

O longa "Elize: Sombras de uma Mulher" acompanha a trajetória de Elize Matsunaga e reconstrói os acontecimentos que antecederam o assassinato do empresário Marcos Matsunaga, crime que ganhou repercussão nacional em 2012.

Inspirado em um caso real, o filme explora a relação entre Elize e Marcos e mostra como o casamento evoluiu até o homicídio que marcou um dos casos policiais de maior repercussão do país.

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Elenco

Nas primeiras imagens do longa, Lorena Comparato interpreta Elize Matsunaga, enquanto Henrique Kimura vive Marcos Matsunaga.

As fotos apresentam os personagens em diferentes momentos da história e fazem parte da divulgação inicial da produção.

Quando estreia 'Elize: Sombras de uma Mulher' na Netflix?

A Netflix ainda não anunciou a data de estreia de "Elize: Sombras de uma Mulher". O trailer oficial, porém, deve ser divulgado nesta quarta-feira, 8.

O longa se soma às outras produções inspiradas no caso de Elize Matsunaga. Em 2021, a plataforma lançou o documentário "Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime", enquanto a série "Tremembé", do Prime Video, retratou a personagem em 2025 por meio da interpretação da atriz Carol Garcia.