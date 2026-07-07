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Netflix divulga as primeiras imagens de 'Elize: Sombras de uma Mulher'; veja fotos

Produção retrata a trajetória de Elize Matsunaga, do casamento ao desfecho de um dos crimes mais conhecidos do país

'Elize: Sombras de uma Mulher': Lorena Comparato e Henrique Kimura dão vida a Elize e Marcos Matsunaga no filme inspirado no caso real (Netflix/Reprodução)

'Elize: Sombras de uma Mulher': Lorena Comparato e Henrique Kimura dão vida a Elize e Marcos Matsunaga no filme inspirado no caso real (Netflix/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 7 de julho de 2026 às 13h05.

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"Elize: Sombras de uma Mulher", filme da Netflix inspirado no caso de Elize Matsunaga, teve as suas primeiras imagens divulgadas nesta terça-feira, 7. As fotos mostram, pela primeira vez, o casal Elize e Marcos Matsunaga na ficção e antecipam momentos importantes da trama.

O material também reúne cenas que acompanham diferentes fases da história, do casamento do casal ao julgamento de Elize e ao período em que esteve presa.

Sobre o que é o filme 'Elize: Sombras de uma Mulher'?

O longa "Elize: Sombras de uma Mulher" acompanha a trajetória de Elize Matsunaga e reconstrói os acontecimentos que antecederam o assassinato do empresário Marcos Matsunaga, crime que ganhou repercussão nacional em 2012.

Inspirado em um caso real, o filme explora a relação entre Elize e Marcos e mostra como o casamento evoluiu até o homicídio que marcou um dos casos policiais de maior repercussão do país.

Elenco

Nas primeiras imagens do longa, Lorena Comparato interpreta Elize Matsunaga, enquanto Henrique Kimura vive Marcos Matsunaga.

As fotos apresentam os personagens em diferentes momentos da história e fazem parte da divulgação inicial da produção.

Quando estreia 'Elize: Sombras de uma Mulher' na Netflix?

A Netflix ainda não anunciou a data de estreia de "Elize: Sombras de uma Mulher". O trailer oficial, porém, deve ser divulgado nesta quarta-feira, 8.

O longa se soma às outras produções inspiradas no caso de Elize Matsunaga. Em 2021, a plataforma lançou o documentário "Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime", enquanto a série "Tremembé", do Prime Video, retratou a personagem em 2025 por meio da interpretação da atriz Carol Garcia.

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