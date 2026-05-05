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De 'Elite', da Netflix, aos rumores com Mbappé: quem é Ester Expósito?

Atriz espanhola de 26 anos ganhou fama mundial com Elite e agora volta aos holofotes por rumores de um romance com Kylian Mbappé.

Ester Expósito: atriz voltou ao centro das atenções após ser vista com o craque francês em Madri e Paris (EPC)

Ester Expósito: atriz voltou ao centro das atenções após ser vista com o craque francês em Madri e Paris (EPC)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de maio de 2026 às 12h24.

A atriz Ester Expósito está no radar dos tabloides de todo o mundo após ser apontada pela imprensa europeia como a suposta nova namorada do jogador francês Kylian Mbappé, do Real Madrid.

Os rumores ganharam força nas últimas semanas depois que os dois foram vistos juntos em encontros discretos em Madri e Paris.

Sucesso em 'Elite'

Aos 26 anos, Ester é uma das atrizes espanholas mais populares de sua geração. Ela ganhou projeção internacional ao interpretar Carla Rosón em "Elite", produção da Netflix que a transformou em um fenômeno global e ajudou a consolidar sua imagem como um dos rostos mais conhecidos da dramaturgia jovem espanhola.

Nascida em Madri, em janeiro de 2000, Ester começou a atuar ainda adolescente. Antes do sucesso em "Elite", ela passou por produções como "Vis a Vis" e também integrou o elenco de "Estoy vivo".

Depois da explosão internacional com a Netflix, ampliou a carreira com títulos como "Alguém Tem que Morrer" e o longa "Venus".

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Fenômeno nas redes

Além da atuação, Ester também se tornou um nome forte nas redes sociais. A atriz soma mais de 24 milhões de seguidores no Instagram, onde reúne campanhas publicitárias, ensaios e aparições em eventos de moda e entretenimento.

Rumores de affair com Mbappé

Os rumores de romance com Kylian Mbappé começaram no início de março deste ano, quando os dois passaram a ser vistos juntos com frequência.

Um deles, inclusive, foi flagrado por paparazzis, que registraram o momento em que Expósito entra no carro do jogador.

Apesar da repercussão, nenhum dos dois confirmou publicamente o relacionamento até agora. Ainda assim, a aproximação entre o craque francês e a estrela espanhola já colocou Ester Expósito de volta no radar da imprensa internacional, agora não apenas por sua carreira, mas também pela vida pessoal.

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