CBF define data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil; veja quando será

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta quarta-feira, 5, a data e o horário do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. A definição dos confrontos acontecerá na próxima terça-feira, 11, às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Além dos duelos da próxima fase, o sorteio também vai estabelecer os mandos de campo e o chaveamento da competição até a decisão. Dessa forma, os clubes classificados já conhecerão todo o caminho que precisarão percorrer para chegar à final.

Até o momento, apenas dois times garantiram presença nas quartas de final. O Atlético-MG avançou após derrotar o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, enquanto o Santos eliminou o Remo ao vencer pelo mesmo placar no Mangueirão.

Vagas seguem em disputa

Os demais classificados serão definidos ao longo desta semana. Nesta quarta-feira, 5, quatro confrontos encerram suas disputas pelas oitavas de final: Cruzeiro recebe a Chapecoense no Mineirão, Grêmio enfrenta o Mirassol na Arena do Grêmio, Fluminense encara o Vasco no Maracanã e Fortaleza mede forças com o Palmeiras na Arena Pantanal.

As duas últimas vagas serão conhecidas na quinta-feira, 6, quando Corinthians e Internacional se enfrentam na Neo Química Arena, enquanto Vitória e Athletico-PR duelam no Barradão.

Datas das próximas fases

Os jogos das quartas de final estão previstos para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.

Na sequência, as semifinais serão disputadas em confrontos definidos pelo chaveamento do sorteio das quartas. Restará apenas um novo sorteio para estabelecer a ordem dos mandos de campo. As partidas estão programadas para 1º e 8 de novembro.

Já a final da Copa do Brasil será realizada em jogo único, formato adotado pela primeira vez na história da competição. A decisão está prevista para o dia 6 de dezembro, em estádio que ainda será escolhido pela CBF. Pelo regulamento, a entidade deverá divulgar o local da partida com pelo menos 30 dias de antecedência.

Além da disputa pelo título, os clubes seguem de olho na premiação milionária oferecida pela competição. Quem avançar às quartas de final receberá R$ 4 milhões. A vaga na semifinal rende mais R$ 9 milhões.

Na decisão, o vice-campeão ficará com R$ 34 milhões, enquanto o campeão embolsará R$ 78 milhões em premiação.