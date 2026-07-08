'Elize: Sombras de Uma Mulher': filme da Netflix ganha trailer e data de estreia; veja o vídeo

O filme "Elize: Sombras de Uma Mulher" ganhou seu primeiro trailer oficial nesta quarta-feira, 8. Inspirada no caso de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga em 2012, a produção estreia na Netflix em 22 de julho e revisita um dos crimes que mais repercutiram no Brasil nas últimas décadas.

Com roteiro de Raphael Montes e Mariana Torres e direção de Felipe Vellas, o longa mistura drama e suspense para reconstruir a trajetória de Elize, desde o relacionamento com Marcos Matsunaga até os acontecimentos que culminaram no crime.

O trailer foi divulgado um dia após a Netflix apresentar as primeiras imagens do filme, que mostraram diferentes momentos da história, do casamento ao período em que Elize esteve presa.

Qual é a história de 'Elize: Sombras de Uma Mulher'?

O longa "Elize: Sombras de uma Mulher" acompanha a trajetória de Elize Matsunaga e reconstrói os acontecimentos que antecederam o assassinato do empresário Marcos Matsunaga, crime que ganhou repercussão nacional em 2012.

Inspirado em um caso real, o filme explora a relação entre Elize e Marcos e mostra como o casamento evoluiu até o homicídio que marcou um dos casos policiais de maior repercussão do país.

Elenco do filme

Lorena Comparato interpreta Elize Matsunaga, enquanto Henrique Kimura vive Marcos Matsunaga.

O elenco também reúne Miwa Yanagizawa, Julia Shimura, Denise Weinberg e outros nomes da dramaturgia brasileira.

Quando estreia 'Elize: Sombras de Uma Mulher' na Netflix?

O filme estreia em 22 de julho, exclusivamente na Netflix.

A produção é assinada pela Boutique Filmes e chega cinco anos após o documentário "Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime", lançado pela plataforma em 2021. O caso também inspirou a série "Tremembé", do Prime Video, lançada em 2025.

Assista ao trailer de 'Elize: Sombras de Uma Mulher'