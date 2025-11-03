Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Tremembé: quem ainda está no 'presídio dos famosos'?

Condenado a 181 anos, Roger Abdelmassih está isolado; Robinho cumpre pena de nove anos no mesmo complexo prisional

Tremembé: série mostra vida de criminosos brasileiros em 'presídio dos famosos' (Amazon Prime Video/Reprodução)

Tremembé: série mostra vida de criminosos brasileiros em 'presídio dos famosos' (Amazon Prime Video/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08h16.

A série "Tremembé" estreou na sexta-feira, 31, no Amazon Prime Video e já virou um sucesso nas redes. A produção, baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, conta a história dos prisioneiros "famosos" que estão no presídio no interior de São Paulo. Entre os nomes mais conhecidos estão Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih.

A obra se inspira em dois livros-reportagens de Campbell — Suzane: Assassina e Manipuladora (2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021) — e combina relatos verídicos com elementos ficcionais para criar uma narrativa dramática. Segundo os próprios criadores, a proposta é retratar a vida dentro da penitenciária de maneira envolvente, sem deixar de lado a base factual.

Mas nem todos os criminosos "celebridades" ainda estão presos. A própria Richtofen está em liberdade condicional desde 2023. Já Nardoni e Ana Carolina Jatobá, por sua vez, estão em regime aberto.

Quem continua preso no 'presídio dos famosos'?

  • Roger Abdelmassih: condenado a 181 anos de prisão por estupro de 37 mulheres. Permanece em cela individual, com acompanhamento médico.

  • Robinho: cumpre pena de nove anos por estupro coletivo, após sentença reconhecida pela Justiça brasileira.

  • Lindemberg Alves: condenado a 39 anos pelo assassinato de Eloá Pimentel. Tem direito a saídas temporárias, mas não está em regime semiaberto.

Quem já esteve em Tremembé?

  • Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais (2002)

  • Elize Matsunaga, condenada pela morte e esquartejamento do marido (2012)

  • Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni (2008)

  • Alexandre Nardoni, pai de Isabella, também condenado pelo crime

  • Sandra Regina Ruiz, a "Sandrão", condenada por sequestro seguido de morte

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime VideoPrisões

Mais de Pop

‘Tremembé’: Quem é quem na série? Conheça os crimes cometidos por cada personagem

20 coisas que parecem mais antigas do que realmente são

Os Donos do Jogo: o que é verdade e mentira na nova série da Netflix?

Tremembé: em quais livros série do Prime Video é baseada?

Mais na Exame

Negócios

Aos 27, eles vão faturar R$ 100 milhões com perfume que bombou no TikTok

Mercados

PMI dos EUA, Boletim Focus e novo horário da B3: o que move os mercados

ESG

Cúpula Mundial de Prefeitos começa no Rio com foco em ação climática

Brasil

Genial/Quaest: 72% apoiam enquadrar facções como grupo terrorista