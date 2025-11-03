Tremembé: quem ainda está no 'presídio dos famosos'?

A série "Tremembé" estreou na sexta-feira, 31, no Amazon Prime Video e já virou um sucesso nas redes. A produção, baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, conta a história dos prisioneiros "famosos" que estão no presídio no interior de São Paulo. Entre os nomes mais conhecidos estão Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih.

A obra se inspira em dois livros-reportagens de Campbell — Suzane: Assassina e Manipuladora (2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021) — e combina relatos verídicos com elementos ficcionais para criar uma narrativa dramática. Segundo os próprios criadores, a proposta é retratar a vida dentro da penitenciária de maneira envolvente, sem deixar de lado a base factual.

Mas nem todos os criminosos "celebridades" ainda estão presos. A própria Richtofen está em liberdade condicional desde 2023. Já Nardoni e Ana Carolina Jatobá, por sua vez, estão em regime aberto.

Quem continua preso no 'presídio dos famosos'?

Roger Abdelmassih : condenado a 181 anos de prisão por estupro de 37 mulheres. Permanece em cela individual, com acompanhamento médico.

Robinho : cumpre pena de nove anos por estupro coletivo, após sentença reconhecida pela Justiça brasileira.

Lindemberg Alves: condenado a 39 anos pelo assassinato de Eloá Pimentel. Tem direito a saídas temporárias, mas não está em regime semiaberto.

Quem já esteve em Tremembé?