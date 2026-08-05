Nova série da Paramount+ coloca Viola Davis contra o tempo para salvar a filha

Viola Davis, atriz vencedora do Oscar e do Emmy, será protagonista de "Ascent", nova série de suspense encomendada pelo Paramount+ e criada por John Logan, roteirista de "Gladiador", "007: Operação Skyfall" e "Michael".

Na produção, Davis vai interpretar Catriona Vail, uma especialista em gerenciamento de crises corporativas acostumada a trabalhar para clientes poderosos. A experiência da personagem ganha um peso pessoal quando sua filha se vê em perigo.

Qual será a história de 'Ascent'?

A trama acompanha Catriona enquanto ela usa suas habilidades para lidar com situações de alto risco. Quando a ameaça chega à sua família, a protagonista precisa recorrer inclusive às suas capacidades letais para proteger a filha.

Outros detalhes sobre a história e os demais personagens ainda não foram divulgados. A série será produzida pela Paramount Television Studios, com filmagens previstas para começar no ano que vem, em Los Angeles.

Viola Davis também será produtora

Além de protagonizar "Ascent", Davis participará da produção executiva ao lado do marido Julius Tennon por meio da JuVee Productions, empresa fundada pelo casal.

Em comunicado divulgado após o anúncio, Viola celebrou a parceria com John Logan e revelou estar animada com a oportunidade de trabalhar em uma história com personagens ousados e singulares. "Vencemos na loteria com esta! Trabalho em que história e personagem são ousados, inspiradores e profundamente únicos é o motivo pelo qual me tornei artista", declarou a atriz.

Logan também assume a produção executiva da série ao lado de Michael Aguilar, produtor de títulos como "Os Infiltrados" e "Uma Esposa em Miniatura".

Retorno de Viola Davis a um grande papel na TV

A produção também representa um novo capítulo na trajetória televisiva de Viola Davis. Seu trabalho mais conhecido no formato continua sendo "How to Get Away with Murder", série em que interpretou a advogada e professora Annalise Keating.

O papel rendeu à atriz o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática em 2015. Com a vitória, Davis se tornou a primeira mulher negra a conquistar a categoria.