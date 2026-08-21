Maiores artilheiros da Champions League: veja o ranking histórico

A Champions League reúne alguns dos maiores goleadores da história do futebol, mas poucos conseguiram transformar sua passagem pelo torneio em números tão impressionantes quanto Cristiano Ronaldo. O português é o maior artilheiro da história da competição, com 141 gols, e abriu uma vantagem considerável para Lionel Messi, segundo colocado com 129.

O ranking da UEFA considera os gols marcados na fase principal da Champions League e também os números das rodadas classificatórias quando aplicável. Na lista apresentada, Ronaldo aparece isolado no topo, seguido por Messi e Robert Lewandowski.

Cristiano Ronaldo é o maior goleador

Cristiano Ronaldo construiu uma marca que permanece como referência na Champions League. O português balançou as redes 141 vezes por Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Grande parte dos gols veio durante sua passagem pelo Real Madrid, clube pelo qual se tornou o maior goleador da história da competição. Ronaldo chegou a marcar 17 gols em uma única edição, em 2013/14.

Messi aparece na segunda posição

A principal ameaça ao domínio de Ronaldo durante boa parte da carreira foi Lionel Messi. O argentino terminou sua trajetória na Champions com 129 gols, todos por Barcelona e Paris Saint-Germain.

Lewandowski completa o pódio

Robert Lewandowski ocupa a terceira posição com 109 gols. O polonês marcou por Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Barcelona e também entrou para o grupo seleto de jogadores que alcançaram a marca centenária na competição.

Na sequência aparece Karim Benzema, com 90 gols. O francês marcou por Lyon e Real Madrid e é o quarto colocado entre os maiores goleadores.

Mbappé e Haaland já estão entre os maiores

Kylian Mbappé é um dos nomes mais recentes a entrar no grupo de elite. O francês já soma 70 gols e ocupa a sexta posição, atrás de Raúl González, que marcou 71 vezes.

Mbappé defendeu Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid na competição e continua sendo um dos poucos jogadores em atividade capazes de subir significativamente na lista.

Erling Haaland divide a nona posição com Thomas Müller, ambos com 57 gols. O norueguês, porém, alcançou a marca em uma quantidade muito menor de partidas e é apontado como um dos jogadores com maior média de gols da história da competição.

Entre os outros nomes do ranking estão Ruud van Nistelrooy, com 60 gols, Andriy Shevchenko, com 59, além de Mohamed Salah e Harry Kane, que aparecem mais abaixo na lista.

Ranking dos maiores artilheiros da Champions League

Cristiano Ronaldo - 141

Lionel Messi - 129

Robert Lewandowski - 109

Karim Benzema - 90

Raúl González - 71

Kylian Mbappé - 70

Ruud van Nistelrooy - 60

Andriy Shevchenko - 59

Erling Haaland - 57

Thomas Müller - 57

Mohamed Salah - 54

Harry Kane - 54

A diferença para o segundo colocado ajuda a dimensionar o feito de Cristiano Ronaldo. O português tem 12 gols a mais que Messi e 32 a mais que Lewandowski, além de ser o único jogador da lista a superar os 140 gols.

Com Ronaldo e Messi já fora do futebol europeu, a disputa pelas primeiras posições agora passa principalmente por jogadores como Lewandowski, Mbappé e Haaland. Entre eles, o francês e o norueguês são os que ainda têm margem para subir no ranking.