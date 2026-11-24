Bad Bunny e Roger Waters: artistas devem se apresentar nas celebrações da posse de Lula, segundo o colunista Lauro Jardim (Eric Rojas)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10h07.
Bad Bunny e Roger Waters, ex-membro do Pink Floyd, se apresentarão durante a posse do presidente Lula em 5 de janeiro. A organização do evento é liderada pela primeira-dama Janja, com mais artistas progressistas em negociação, incluindo Tom Morello, ex-Rage Against the Machine.
Bad Bunny e Roger Waters, ex-integrante do grupo Pink Floyd, se apresentarão em um evento de música durante a posse do presidente Lula, em 5 de janeiro, segundo o colunista d'O Globo, Lauro Jardim.
A organização do evento está sendo realizada pela primeira-dama, Janja, que tem como objetivo fechar a lista de grandes atrações até o fim dessa semana. Lula foi o responsável por escolher que sua esposa coordene a organização, assim como na posse de 2022.
Além de Bad Bunny e Roger Waters, o colunista afirma que outros nomes estão em negociação e próximos de serem confirmados. Entre eles, estão o espanhol Manu Chao e o guitarrista americano Tom Morello, ex-integrante do Rage Against the Machine e do Audioslave.
Os nomes escolhidos são artistas ligados a causas progressistas mundiais, e, no caso de Morello e Waters, que apoiaram Lula publicamente.
A presença de Bad Bunny tem sido discutida online há semanas, considerando que o cantor liberou o uso de uma de suas músicas para a campanha em 2026.
Bad Bunny e Roger Waters se apresentarão em um evento de música durante a posse de Lula, segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo.
O evento de música ocorrerá durante a posse de Lula, em 5 de janeiro, segundo Lauro Jardim.
A primeira-dama Janja organiza o evento a pedido de Lula. Janja pretende fechar a lista de grandes atrações até o fim da semana.
Manu Chao e Tom Morello estão em negociação e próximos de serem confirmados, segundo Lauro Jardim. Morello é ex-integrante das bandas Rage Against the Machine e Audioslave.
Bad Bunny liberou o uso de uma de suas músicas para a campanha de Lula em 2026.
Glossário
O que é Pink Floyd?
Pink Floyd foi uma banda britânica de rock progressivo, ativa entre 1965 e 2014, conhecida por álbuns como 'The Dark Side of the Moon'.
O que é Rage Against the Machine?
Rage Against the Machine foi uma banda americana de rock alternativo e rap rock, ativa entre 1991 e 2011, conhecida por suas músicas politicamente engajadas.