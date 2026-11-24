Bad Bunny e Roger Waters, ex-integrante do grupo Pink Floyd, se apresentarão em um evento de música durante a posse do presidente Lula, em 5 de janeiro, segundo o colunista d'O Globo, Lauro Jardim.

A organização do evento está sendo realizada pela primeira-dama, Janja, que tem como objetivo fechar a lista de grandes atrações até o fim dessa semana. Lula foi o responsável por escolher que sua esposa coordene a organização, assim como na posse de 2022.

Mais artistas podem ser anunciados

Além de Bad Bunny e Roger Waters, o colunista afirma que outros nomes estão em negociação e próximos de serem confirmados. Entre eles, estão o espanhol Manu Chao e o guitarrista americano Tom Morello, ex-integrante do Rage Against the Machine e do Audioslave.

Os nomes escolhidos são artistas ligados a causas progressistas mundiais, e, no caso de Morello e Waters, que apoiaram Lula publicamente.

A presença de Bad Bunny tem sido discutida online há semanas, considerando que o cantor liberou o uso de uma de suas músicas para a campanha em 2026.