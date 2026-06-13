Cristiano Ronaldo supera Messi e Endrick entre os jogadores mais buscados no Brasil

Pouco antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, não são apenas os jogadores da Seleção que despertam a curiosidade dos torcedores. Um levantamento exclusivo do Google para a EXAME mostra que grandes estrelas internacionais também concentram boa parte das buscas feitas pelos brasileiros.

O principal destaque é Cristiano Ronaldo. O atacante português lidera com folga o ranking dos jogadores estrangeiros mais pesquisados no Google no Brasil nos últimos sete dias e aparece à frente até de alguns dos principais nomes da equipe de Carlo Ancelotti.

Considerando todos os atletas da Copa do Mundo, apenas Neymar registra mais interesse de busca entre os brasileiros. Cristiano Ronaldo aparece com índice 45, superando Endrick (32), Lionel Messi (31) e Vinícius Júnior (22).

O levantamento mostra ainda que seis dos 15 jogadores mais buscados da Copa pertencem a outras seleções. Além de Cristiano Ronaldo e Messi, aparecem no ranking nomes como Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Michael Olise e Erling Haaland.

Jogadores da Copa do Mundo mais buscados no Brasil nos últimos sete dias

Seleção Jogador Índice de busca* Brasil Neymar 100 Portugal Cristiano Ronaldo 45 Brasil Endrick 32 Argentina Lionel Messi 31 Brasil Vinícius Júnior 22 Brasil Wesley França 17 Brasil Ederson (goleiro) 13 França Kylian Mbappé 12 Brasil Éderson (volante) 11 Egito Mohamed Salah 11 França Michael Olise 8 Noruega Erling Haaland 8 Brasil Estêvão 6 Brasil Casemiro 6 Brasil Alisson Becker 6

*O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador da Copa do Mundo com maior interesse de busca no Google no Brasil no período analisado.

Cristiano Ronaldo lidera ranking entre os estrangeiros

Quando são considerados apenas os atletas de outras seleções, Cristiano Ronaldo amplia ainda mais sua vantagem.

O craque de Portugal lidera o ranking com índice 100, enquanto Messi aparece na segunda colocação com 68. Em terceiro lugar está Kylian Mbappé, com índice 26.

O levantamento mostra ainda que jogadores de diferentes continentes conseguiram atrair a atenção dos brasileiros antes do início da Copa. Entre os dez atletas estrangeiros mais buscados aparecem representantes de Portugal, Argentina, França, Egito, Noruega, Uruguai, Coreia do Sul, Países Baixos e México.

Jogadores estrangeiros da Copa do Mundo mais buscados no Brasil

Seleção Jogador Índice de busca* Portugal Cristiano Ronaldo 100 Argentina Lionel Messi 68 França Kylian Mbappé 26 Egito Mohamed Salah 23 França Michael Olise 19 Noruega Erling Haaland 17 Uruguai Giorgian de Arrascaeta 9 Coreia do Sul Son Heung-min 8 Países Baixos Memphis Depay 8 México Raúl Jiménez 7 Argentina Julián Alvarez 6 Inglaterra Harry Kane 6 Inglaterra Jude Bellingham 5 Croácia Luka Modrić 5 Portugal Bernardo Silva 5

*O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador da Copa do Mundo, exceto Seleção Brasileira, com maior interesse de busca no Google no Brasil no período analisado.