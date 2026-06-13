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Fase de grupos copa 2026

Cristiano Ronaldo supera Messi e Endrick entre os jogadores mais buscados no Brasil

Levantamento exclusivo do Google para a EXAME mostra que Cristiano Ronaldo é o jogador estrangeiro mais buscado pelos brasileiros

Cristiano Ronaldo: apenas Neymar registra mais buscas no Google entre os jogadores da Copa do Mundo (FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Cristiano Ronaldo: apenas Neymar registra mais buscas no Google entre os jogadores da Copa do Mundo (FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 11h54.

Pouco antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, não são apenas os jogadores da Seleção que despertam a curiosidade dos torcedores. Um levantamento exclusivo do Google para a EXAME mostra que grandes estrelas internacionais também concentram boa parte das buscas feitas pelos brasileiros.

O principal destaque é Cristiano Ronaldo. O atacante português lidera com folga o ranking dos jogadores estrangeiros mais pesquisados no Google no Brasil nos últimos sete dias e aparece à frente até de alguns dos principais nomes da equipe de Carlo Ancelotti.

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Considerando todos os atletas da Copa do Mundo, apenas Neymar registra mais interesse de busca entre os brasileiros. Cristiano Ronaldo aparece com índice 45, superando Endrick (32), Lionel Messi (31) e Vinícius Júnior (22).

O levantamento mostra ainda que seis dos 15 jogadores mais buscados da Copa pertencem a outras seleções. Além de Cristiano Ronaldo e Messi, aparecem no ranking nomes como Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Michael Olise e Erling Haaland.

Jogadores da Copa do Mundo mais buscados no Brasil nos últimos sete dias

SeleçãoJogadorÍndice de busca*
BrasilNeymar100
PortugalCristiano Ronaldo45
BrasilEndrick32
ArgentinaLionel Messi31
BrasilVinícius Júnior22
BrasilWesley França17
BrasilEderson (goleiro)13
FrançaKylian Mbappé12
BrasilÉderson (volante)11
EgitoMohamed Salah11
FrançaMichael Olise8
NoruegaErling Haaland8
BrasilEstêvão6
BrasilCasemiro6
BrasilAlisson Becker6

*O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador da Copa do Mundo com maior interesse de busca no Google no Brasil no período analisado.

Cristiano Ronaldo lidera ranking entre os estrangeiros

Quando são considerados apenas os atletas de outras seleções, Cristiano Ronaldo amplia ainda mais sua vantagem.

O craque de Portugal lidera o ranking com índice 100, enquanto Messi aparece na segunda colocação com 68. Em terceiro lugar está Kylian Mbappé, com índice 26.

O levantamento mostra ainda que jogadores de diferentes continentes conseguiram atrair a atenção dos brasileiros antes do início da Copa. Entre os dez atletas estrangeiros mais buscados aparecem representantes de Portugal, Argentina, França, Egito, Noruega, Uruguai, Coreia do Sul, Países Baixos e México.

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Jogadores estrangeiros da Copa do Mundo mais buscados no Brasil

SeleçãoJogadorÍndice de busca*
PortugalCristiano Ronaldo100
ArgentinaLionel Messi68
FrançaKylian Mbappé26
EgitoMohamed Salah23
FrançaMichael Olise19
NoruegaErling Haaland17
UruguaiGiorgian de Arrascaeta9
Coreia do SulSon Heung-min8
Países BaixosMemphis Depay8
MéxicoRaúl Jiménez7
ArgentinaJulián Alvarez6
InglaterraHarry Kane6
InglaterraJude Bellingham5
CroáciaLuka Modrić5
PortugalBernardo Silva5

*O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador da Copa do Mundo, exceto Seleção Brasileira, com maior interesse de busca no Google no Brasil no período analisado.

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