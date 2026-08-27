Champions League: veja como ficaram os duelos da fase de liga do torneio

Entre os confrontos já confirmados, alguns duelos chamam a atenção pela tradição e pelo peso das equipes envolvidas. O Liverpool terá pela frente Inter de Milão, Atlético de Madrid, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens e LASK na fase de liga.

O atual campeão PSG vai enfrentar Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava e Como.

O Arsenal, que chegou à final na temporada passada, também conheceu seus adversários e enfrentará Borussia Dortmund, Real Betis, Lille e Napoli.

Outros grandes clubes europeus tiveram caminhos igualmente exigentes. O Manchester United vai medir forças com Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Roma, Sporting, RB Leipzig, Villarreal, Como e Sabah. Já o Aston Villa terá pela frente confrontos contra Paris Saint-Germain, Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Slavia Praga e Viking.

O sorteio também confirmou partidas de enorme apelo, como Real Madrid x Arsenal, Bayern de Munique x Arsenal, Barcelona x Aston Villa, Paris Saint-Germain x Aston Villa e Liverpool x Atlético de Madrid. Os encontros envolvem alguns dos principais candidatos ao título continental e prometem movimentar a fase inicial da competição.

Rivais dos times do pote 1:

PSG: Barcelona (C), Man. City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Bratislava (C), Como (F)

Barcelona (C), Man. City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Bratislava (C), Como (F) Bayern de Munique : Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Man. United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C), Viking (F)

: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Man. United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C), Viking (F) Real Madrid: Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakhtar (F), Lask (C) e AEK (F);

Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakhtar (F), Lask (C) e AEK (F); Liverpool: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C), Lask (F)

Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C), Lask (F) Inter de Milão: Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Borussia Dortmund (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) e Bratislavia (F)

Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Borussia Dortmund (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) e Bratislavia (F) Manchester City: PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), Leipzig (F), AEK (C), Lens (F)

PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), Leipzig (F), AEK (C), Lens (F) Arsenal: Real Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C), Slavia Praga (F)

Real Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C), Slavia Praga (F) Barcelona: Man. City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C), Sabah (F)

Man. City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C), Sabah (F) Atlético de Madrid: Bayern de Munique (C), Liverpool (F), Man. United (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C), Stuttgart (F) Rivais dos times do pote 2: Borussia Dortmund: Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK (C), Sabah (F)

Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK (C), Sabah (F) Roma: Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Bratislava (C) e AEK (F)

Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Bratislava (C) e AEK (F) Sporting: Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), Lask (C) e Lens (F)

Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), Lask (C) e Lens (F) Aston Villa: PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C), Slavia Praga (F)

PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C), Slavia Praga (F) Porto: Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C), Lask (F)

Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C), Lask (F) Manchester United: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F)

Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F) Club Brugge: Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodo/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F)

Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodo/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F) Betis: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Bratislava (F)

Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Bratislava (F) PSV: Atlético de Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Porto (F), Shakhtar (C), Leipzig (F), Stuttgart (C) e Viking (F) Rivais dos times do pote 3: Feyenoord: Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C), Viking (F)

Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C), Viking (F) Lille: Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C), Stuttgart (F)

Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C), Stuttgart (F) Napoli: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F)

Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F) RB Leipzig: Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C), Como (F)

Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C), Como (F) Villarreal: PSG (C), Liverpool (F), Man. United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C), Slavia Praga (F)

PSG (C), Liverpool (F), Man. United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C), Slavia Praga (F) Shakhtar: Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Leipzig (F), AEK (C), Bratislavia (F)

Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Leipzig (F), AEK (C), Bratislavia (F) Galatasaray: Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C), AEK (F)

Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C), AEK (F) Bodo/Glimt: Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), Lask (C), Lens (F)

Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), Lask (C), Lens (F) Fenerbahçe: Liverpool (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar (F), Slavia Praga (C), Lask (F) Rivais dos times do pote 4: Sttugart: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C), Bratislava (F)

Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C), Bratislava (F) Como: PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK (C), Lens (F)

PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK (C), Lens (F) Lens: Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C), Slavia Praga (F)

Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C), Slavia Praga (F) Slavia Praga: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C), Sabah (F)

Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C), Sabah (F) Sabah: Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C), Viking (F)

Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C), Viking (F) Lask: Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C), AEK (F)

Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C), AEK (F) AEK: Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakthar (F), Como (C) e Lens (F)

Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakthar (F), Como (C) e Lens (F) Bratislava: Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shkthar (C), Lille (F), Stuttgart (C), LASK (F)

Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shkthar (C), Lille (F), Stuttgart (C), LASK (F) Viking: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), PSV (C)< Aston Villa (F), Feyenoord (C), Napoli (F), Sabah (C), Stuttgart (F)

Quando começa a fase de liga

A fase de liga da Champions League começará entre os dias 8 e 10 de setembro de 2026 e se estenderá até janeiro de 2027. Os oito melhores colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os clubes entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff eliminatório. A grande final está marcada para 5 de junho de 2027, no estádio Metropolitano, em Madri.

Com os confrontos definidos, a expectativa agora fica para a divulgação da tabela detalhada, com datas e horários de cada partida, que será anunciada pela UEFA nos próximos dias.

Maiores artilheiros da Champions League: veja o ranking histórico

A Champions League reúne alguns dos maiores goleadores da história do futebol, mas poucos conseguiram transformar sua passagem pelo torneio em números tão impressionantes quanto Cristiano Ronaldo. O português é o maior artilheiro da história da competição, com 141 gols, e abriu uma vantagem considerável para Lionel Messi, segundo colocado com 129.

O ranking da UEFA considera os gols marcados na fase principal da Champions League e também os números das rodadas classificatórias quando aplicável. Na lista apresentada, Ronaldo aparece isolado no topo, seguido por Messi e Robert Lewandowski.

Cristiano Ronaldo é o maior goleador

Cristiano Ronaldo construiu uma marca que permanece como referência na Champions League. O português balançou as redes 141 vezes por Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Grande parte dos gols veio durante sua passagem pelo Real Madrid, clube pelo qual se tornou o maior goleador da história da competição. Ronaldo chegou a marcar 17 gols em uma única edição, em 2013/14.

Messi aparece na segunda posição

A principal ameaça ao domínio de Ronaldo durante boa parte da carreira foi Lionel Messi. O argentino terminou sua trajetória na Champions com 129 gols, todos por Barcelona e Paris Saint-Germain.

Lewandowski completa o pódio

Robert Lewandowski ocupa a terceira posição com 109 gols. O polonês marcou por Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Barcelona e também entrou para o grupo seleto de jogadores que alcançaram a marca centenária na competição.

Na sequência aparece Karim Benzema, com 90 gols. O francês marcou por Lyon e Real Madrid e é o quarto colocado entre os maiores goleadores.

Mbappé e Haaland já estão entre os maiores

Kylian Mbappé é um dos nomes mais recentes a entrar no grupo de elite. O francês já soma 70 gols e ocupa a sexta posição, atrás de Raúl González, que marcou 71 vezes.

Mbappé defendeu Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid na competição e continua sendo um dos poucos jogadores em atividade capazes de subir significativamente na lista.

Erling Haaland divide a nona posição com Thomas Müller, ambos com 57 gols. O norueguês, porém, alcançou a marca em uma quantidade muito menor de partidas e é apontado como um dos jogadores com maior média de gols da história da competição.

Entre os outros nomes do ranking estão Ruud van Nistelrooy, com 60 gols, Andriy Shevchenko, com 59, além de Mohamed Salah e Harry Kane, que aparecem mais abaixo na lista.

Ranking dos maiores artilheiros da Champions League

Cristiano Ronaldo - 141

Lionel Messi - 129

Robert Lewandowski - 109

Karim Benzema - 90

Raúl González - 71

Kylian Mbappé - 70

Ruud van Nistelrooy - 60

Andriy Shevchenko - 59

Erling Haaland - 57

Thomas Müller - 57

Mohamed Salah - 54

Harry Kane - 54

A diferença para o segundo colocado ajuda a dimensionar o feito de Cristiano Ronaldo. O português tem 12 gols a mais que Messi e 32 a mais que Lewandowski, além de ser o único jogador da lista a superar os 140 gols.

Com Ronaldo e Messi já fora do futebol europeu, a disputa pelas primeiras posições agora passa principalmente por jogadores como Lewandowski, Mbappé e Haaland. Entre eles, o francês e o norueguês são os que ainda têm margem para subir no ranking.