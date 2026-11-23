Carlos Alcaraz: tenista foi campeão do ATP Finals 2026 (Marco Bertorello/AFP)
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Publicado em 23 de novembro de 2026 às 18h30.
Carlos Alcaraz fez história no tênis ao conquistar o ATP Finals aos 23 anos, entrando para um grupo restrito de jogadores que venceram os quatro Grand Slams e também o ATP Finals. Ele é o quarto tenista a alcançar essa marca e o mais jovem. A vitória sobre Alexander Zverev em Turim consolidou sua campanha invicta no torneio e encerrou a temporada com três títulos consecutivos.
Carlos Alcaraz alcançou uma marca histórica no tênis mundial. Com a conquista inédita do ATP Finals, neste domingo, 22, o espanhol passou a integrar um grupo restrito de jogadores que venceram os quatro torneios do Grand Slam e também o campeonato que reúne os oito melhores da temporada. Aos 23 anos, ele é o quarto tenista a completar a coleção e o mais jovem a conseguir o feito.
A lista reúne nomes que marcaram diferentes gerações do esporte: Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Alcaraz se juntou ao trio depois de superar Alexander Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9-7), na decisão disputada em Turim, na Itália.
O resultado também encerrou uma campanha invicta do espanhol no torneio. Ele venceu os cinco jogos que disputou, alcançou a 14ª vitória consecutiva e conquistou seu sexto título na temporada de 2026.
Para entrar no grupo, Alcaraz precisava conquistar o ATP Finals e já ter vencido ao menos uma vez cada um dos quatro principais torneios do circuito: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. O espanhol já havia completado essa sequência de títulos de Grand Slam e precisava apenas do troféu que faltava.
Confira os outros integrantes do grupo:
A conquista também coloca Alcaraz à frente de Rafael Nadal nesse recorte específico. O compatriota venceu os quatro Grand Slams ao longo da carreira, mas nunca conquistou o ATP Finals, apesar de ter disputado duas finais do torneio, em 2010 e 2013.
A decisão em Turim colocou frente a frente Alcaraz e o alemão Alexander Zverev, então número 1 do mundo. O espanhol começou melhor, conseguiu três quebras de serviço e fechou o primeiro set por 6/2.
Na segunda parcial, Zverev reagiu e levou a disputa para o tie-break. O alemão chegou a ter três set points, mas Alcaraz conseguiu salvar as oportunidades e fechou a partida em 7-6 (9-7), após pouco mais de duas horas de confronto.
O título coroou uma sequência de resultados positivos do espanhol na reta final do ano. Depois de retornar ao circuito após um período afastado por uma lesão no punho, Alcaraz conquistou os torneios de Viena, Paris e o ATP Finals, encerrando a temporada com três títulos consecutivos.