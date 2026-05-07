Substituto de Lewandowski? Barcelona sonda João Pedro, do Chelsea

O Barcelona já está de olho em sua reformulação para a próxima temporada, e João Pedro, brasileiro do Chelsea, aparece como opção à equipe.

Sabendo que Robert Lewandowski não deve renovar seu vínculo com o clube, o Barça avalia opções para substituir o polonês. Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, era a primeira opção, mas outros nomes começam a surgir como plano B.

Segundo o jornal espanhol Sport, o brasileiro agrada ao time catalão e atende a todos os requisitos pedidos pelo técnico Hansi Flick. O treinador alemão quer um atleta com mobilidade. João Pedro também agrada ao diretor esportivo Deco.

João Pedro tem boa temporada na Premier League

O brasileiro chegou ao Chelsea em julho de 2025 e logo em sua primeira temporada na elite do futebol inglês apresentou ótimo desempenho.

O jogador se tornou um dos principais nomes do time de Londres na temporada, com 20 gols e seis assistências em 47 jogos disputados.

João Pedro também foi constantemente convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e vive a expectativa de ser chamado para disputar a Copa do Mundo de 2026.