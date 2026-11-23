A Fifa confirmou nesta segunda-feira, 23, os países-sede das próximas duas edições da Copa do Mundo Feminina. O torneio de 2031 será disputado nos Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica, enquanto a edição de 2035 terá organização conjunta de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

As duas candidaturas foram aprovadas por aclamação durante um Congresso Extraordinário da entidade, realizado virtualmente. Não havia concorrentes para nenhuma das edições. A decisão oficializou os projetos apresentados pelas quatro associações da América do Norte, América Central e Caribe, para 2031, e pelas quatro federações britânicas, para 2035.

A Copa de 2031 será a primeira da história do futebol feminino a contar com quatro países anfitriões. Os Estados Unidos voltarão a receber a competição após as edições de 1999 e 2003. Já México, Costa Rica e Jamaica sediarão o Mundial feminino pela primeira vez.

Em 2035, a Inglaterra, que nunca recebeu uma Copa do Mundo Feminina, dividirá a organização com Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A edição também marcará o retorno de uma Copa do Mundo de futebol ao Reino Unido desde o Mundial masculino de 1966.

Como serão as Copas Femininas de 2031 e 2035?

As duas edições terão o mesmo formato ampliado: 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes, e um total de 104 partidas. A mudança aumentará o número de participantes em relação à Copa de 2027, no Brasil, que será a última disputada por 32 seleções.

Para 2031, a candidatura conjunta apresentou 20 estádios distribuídos por 20 cidades: 14 nos Estados Unidos, quatro no México e um em cada um dos outros dois países. A proposta inclui arenas que receberam partidas da Copa do Mundo masculina de 2026. A definição final de cidades e estádios ainda será feita pela Fifa.

A candidatura de 2035, por sua vez, propôs 19 estádios em 15 cidades. O Estádio de Wembley, em Londres, foi indicado para receber a final. Assim como na edição anterior, a lista definitiva de locais de jogos ainda depende de confirmação da entidade.

A escolha das sedes encerra o processo de candidatura iniciado pela Fifa em março de 2025. Segundo a entidade, os projetos passaram por avaliações que consideraram infraestrutura, serviços, sustentabilidade, direitos humanos e aspectos comerciais.

Quando será a próxima Copa do Mundo Feminina?

Antes das duas edições anunciadas, o Brasil receberá a Copa do Mundo Feminina de 2027, entre 24 de junho e 25 de julho. Será a primeira vez que o torneio será realizado na América do Sul.

A competição terá 32 seleções e será a última antes da ampliação para 48 participantes, que entrará em vigor em 2031. Com isso, o Mundial feminino passará a ter o mesmo número de equipes previsto para a Copa do Mundo masculina.