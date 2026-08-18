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Fase de grupos copa 2026

Harry Kane diz que vai negociar renovação de contrato com o Bayern nesta semana

Capitão da Inglaterra diz que clube e jogador estão tranquilos sobre novo vínculo; imprensa alemã aponta acordo até 2029

Harry Kane: Atacante inglês tem contrato até 2027 e afirmou que conversas com o Bayern devem começar nos próximos dias (CHANDAN KHANNA/AFP)

Harry Kane: Atacante inglês tem contrato até 2027 e afirmou que conversas com o Bayern devem começar nos próximos dias (CHANDAN KHANNA/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10h07.

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De volta aos treinamentos do Bayern de Munique nesta segunda-feira, 17, Harry Kane afirmou que deve começar nos próximos dias as negociações para renovar seu contrato com o clube, atualmente válido até 2027. O atacante, de 33 anos, explicou que as conversas foram adiadas durante suas férias após a Copa do Mundo de 2026.

Capitão da seleção inglesa, Kane não informou uma data para o início formal das tratativas, mas indicou que clube e jogador devem discutir o novo vínculo ainda nesta semana ou na próxima.

"Não sei exatamente quando, mas começarão esta semana ou na próxima. As duas partes estão tranquilas. É evidente que chegou o momento de iniciar as conversas, porque resta apenas um ano e é importante", declarou Kane sobre as negociações.

O Bayern já manifestou em diferentes ocasiões o interesse em manter o atacante. No fim da temporada passada, o clube classificou o ex-jogador do Tottenham como a "melhor contratação de todos os tempos". Segundo a imprensa alemã, a proposta em discussão prevê a extensão do contrato de Kane, no mínimo, até 2029.

Harry Kane chegou ao Bayern em 2023, após deixar o Tottenham, com um vínculo inicial de quatro temporadas. Desde então, conquistou duas edições da Bundesliga, o Campeonato Alemão, e uma Copa da Alemanha. No período, o time também chegou duas vezes às semifinais da Liga dos Campeões.

Em 147 partidas pelo Bayern, considerando todas as competições, o atacante marcou 146 gols.

Favorito à Bola de Ouro

O desempenho do inglês também foi citado por Lothar Matthäus, ex-jogador do Bayern e campeão mundial com a Alemanha em 1990. Nesta terça-feira, 18, ele apontou Harry Kane como favorito à Bola de Ouro, prêmio individual do futebol que será entregue em outubro.

Matthäus, vencedor da Bola de Ouro em 1990, afirmou que Kane "merecia" receber o prêmio mais do que os demais candidatos. Na última temporada, o atacante registrou 61 gols em 51 partidas.

"Ele apresentou atuações excepcionais, na minha opinião, sem um único momento de relaxamento", escreveu Matthäus em uma coluna para a Sky Alemanha.

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