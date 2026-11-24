O bitcoin opera em queda nesta terça-feira, 24, e não consegue manter a recuperação do dia anterior apesar de toda a euforia do mercado com a volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia.

Às 10h33 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,9% em um período de 24 horas, cotado a US$ 59.943.

Com a baixa de hoje, a maior das criptomoedas está agora 52,4% abaixo da sua máxima histórica, atingida em outubro do ano passado, quando o bitcoin chegou a ser negociado por US$ 126.080.

Segundo Caio Villa, líder de produto e relacionamento da Brasil Bitcoin, o bitcoin não acompanhou a alta de 6,5% do índice Nasdaq e de 31% das ações da Nvidia apesar de ser um ativo geralmente correlacionado ao desempenho do mercado de tecnologia.

"Chegou a encostar em US$ 64 mil logo após o anúncio, puxado pela liquidação de posições vendidas, mas devolveu a alta em poucas horas e nesta madrugada chegou a ser negociado abaixo de US$ 60 mil", lembra Villa.

Para o executivo, o descolamento chama atenção, pois quando a bolsa sobe fortemente e o bitcoin cai no mesmo dia, o recado é que o comprador institucional ainda não voltou ao mercado de criptomoedas.

"O fluxo dos ETFs [fundos negociados em bolsa] confirma isso e, enquanto ele não virar, qualquer alta tende a vir mais da recompra de quem estava vendido do que de demanda nova", afirma.

Investidores vendem bitcoin no prejuízo

Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault Capital, destaca que os compradores com bitcoin adquirido entre um e dois anos atrás mandaram 9,8 mil BTC de carteiras de autocustódia para as corretoras na segunda-feira, o que indica intenção de venda. "Quem pegou o fundo usou o repique para sair rápido. Entrou mais bitcoin nas corretoras do que saiu, um saldo de 2 mil BTC", aponta.

Na opinião de Camargos, investidores que compraram o bitcoin entre US$ 90 mil e US$ 120 mil estão desistindo e vendendo suas participações a cada recuperação das moedas digitais. "Esse tipo de desistência costuma aparecer perto de fundos, mas é um processo que leva dias ou semanas, não um evento que acaba num sábado de madrugada", diz.

Usando análise técnica, Camargo afirma que se o bitcoin fechar abaixo de US$ 60,3 mil, a referência volta a ser a mínima de junho, em US$ 57,8 mil, e depois os US$ 55,1 mil atingidos no sábado. "Abaixo disso o próximo ponto é perto de US$ 53,5 mil, que a Glassnode estima como o custo médio de todo o mercado."

Gráfico do bitcoin em 24 de novembro de 2026

ETFs negativos pelo 5º pregão seguido

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 569,7 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. Foi o quinto pregão consecutivo com saída de capital neste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 509,3 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 84,9 milhões, no sexto pregão seguido de fluxo vendedor.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 12 para os 9 pontos, aprofundando-se ainda mais no território do "medo extremo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok