Cristiano Ronaldo volta a marcar e retoma corrida rumo aos 1.000 gols

O português Cristiano Ronaldo abriu o placar na vitória do Al Nassr por 2 a 0 sobre o Al Okhdood, neste sábado, 11, pela 28ª rodada do Campeonato Saudita. O resultado mantém o clube na briga direta pela liderança e aproxima o craque de uma marca importante.

Em busca dos mil gols na carreira, o atacante soma 968 ou 962 gols, dependendo do critério de contagem. A divergência envolve seis gols marcados na Arab Club Champions Cup de 2023, torneio que não é reconhecido como oficial pela Fifa.

A discussão ganhou força no início do mês. Em publicação nas redes sociais, Cristiano Ronaldo comentou de forma irônica uma postagem sobre o tema: "Aceitar é uma virtude".

Com o gol deste sábado, o Al Nassr chegou à 14ª vitória consecutiva e abriu cinco pontos de vantagem sobre o Al Hilal, restando seis rodadas para o fim do campeonato. A fase reforça o bom momento da equipe na reta final da temporada.

Recuperado de lesão muscular, o português segue como protagonista. Ele deixou o campo aos 82 minutos, visivelmente incomodado, mas com participação decisiva no resultado.

No total, considerando Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr e seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo tem 968 gols em 1.315 partidas, média de 0,73 por jogo.

Para atingir o milésimo gol, faltam 32 ou 38 tentos, dependendo da interpretação. Mantendo o ritmo atual, seriam necessários cerca de 43 a 44 jogos para alcançar a marca histórica.

Os gols de Cristiano Ronaldo