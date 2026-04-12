Cristiano Ronaldo volta a marcar e retoma corrida rumo aos 1.000 gols

Cristiano Ronaldo marca e se aproxima dos 1.000 gols na carreira (FAYEZ NURELDINE/AFP)
Redação Exame
Publicado em 12 de abril de 2026 às 11h35.
Última atualização em 12 de abril de 2026 às 11h39.
O português Cristiano Ronaldo abriu o placar na vitória do Al Nassr por 2 a 0 sobre o Al Okhdood, neste sábado, 11, pela 28ª rodada do Campeonato Saudita. O resultado mantém o clube na briga direta pela liderança e aproxima o craque de uma marca importante.
Em busca dos mil gols na carreira, o atacante soma 968 ou 962 gols, dependendo do critério de contagem. A divergência envolve seis gols marcados na Arab Club Champions Cup de 2023, torneio que não é reconhecido como oficial pela Fifa.
A discussão ganhou força no início do mês. Em publicação nas redes sociais, Cristiano Ronaldo comentou de forma irônica uma postagem sobre o tema: "Aceitar é uma virtude".Gols de Cristiano Ronaldo viram debate na Europa - entenda
Com o gol deste sábado, o Al Nassr chegou à 14ª vitória consecutiva e abriu cinco pontos de vantagem sobre o Al Hilal, restando seis rodadas para o fim do campeonato. A fase reforça o bom momento da equipe na reta final da temporada.
Recuperado de lesão muscular, o português segue como protagonista. Ele deixou o campo aos 82 minutos, visivelmente incomodado, mas com participação decisiva no resultado.
No total, considerando Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr e seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo tem 968 gols em 1.315 partidas, média de 0,73 por jogo.
Para atingir o milésimo gol, faltam 32 ou 38 tentos, dependendo da interpretação. Mantendo o ritmo atual, seriam necessários cerca de 43 a 44 jogos para alcançar a marca histórica.