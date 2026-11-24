Aos 58 anos, Ulisses Silva decidiu fazer o que muita gente deixa para os 20 ou 30: abrir uma empresa. Depois de décadas como executivo, trocou o emprego por uma operadora de planos de saúde.

O negócio, chamado Leve Saúde, começou em 5 de março de 2020. Duas semanas depois, o Brasil entrava em lockdown por causa da pandemia. Seis anos mais tarde, a empresa alcançou R$ 100 milhões de faturamento mensal.

A história foi apresentada durante o encontro do Clube CHRO Rio de Janeiro, realizado pela EXAME em 11 de novembro, no Instituto 12, no Leblon.

O evento, patrocinado pela TotalPass, reuniu lideranças de recursos humanos de empresas como Leve Saúde, SC Johnson, Pólen, Zelluz, CMMed, Elea Data Centers, FQM, Michael Page, New Wave Group e Instituto 12, além da própria patrocinadora.

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A atração da noite foi Ulisses Silva, fundador da Leve Saúde, operadora carioca que atende mais de 130 mil pessoas. Ele falou sobre as decisões que tomou para construir o negócio, os erros que tentou evitar e os desafios de administrar uma empresa em um setor no qual as despesas médicas pressionam o orçamento das famílias e das companhias.

“Eu nunca entendi as pessoas chegarem aos seus 60 anos e se aposentarem. A hora que o cara fica bom, ele para?”, afirma Ulisses. “A hora que você fica bom é a hora que você tem que fazer o que você gosta, começar a dividir o teu conhecimento e ainda ganhar um dinheiro.”

Agora, o empresário quer levar a Leve Saúde a R$ 5 bilhões de receita. Para isso, aposta em clínicas próprias, controle de despesas e tecnologia. A companhia tem mais de 15 projetos de inteligência artificial em andamento e planeja ampliar sua rede hospitalar. O desafio será crescer sem deixar os custos médicos avançarem mais rápido que o faturamento.

Por que Ulisses decidiu empreender perto dos 60 anos

Ulisses nasceu em Ponta Grossa, no Paraná, e cresceu em Curitiba, em uma família de 11 irmãos. Formado em Administração, trabalhou nos setores de energia, telecomunicações e saúde.

Passou por empresas como Medial, NotreDame Intermédica e Assim Saúde, da qual foi presidente. Também trabalhou no Pátria Investimentos.

A ideia de criar a própria operadora ganhou força em 2019, durante uma visita à Kaiser Permanente, empresa americana que reúne planos de saúde, hospitais e clínicas numa mesma estrutura.

“Quando conheci a Kaiser Permanente, que tinha 13 milhões de vidas e faturava US$ 80 bilhões, entendi todo aquele complexo verticalizado dela, com inovação, tecnologia e serviço. Falei: 'Esse é o negócio que eu vou querer montar'”, afirma.

Em fevereiro de 2020, deixou o emprego. No mês seguinte, abriu a Leve Saúde, com recursos dos fundadores e crédito bancário.

O começo foi marcado pela pandemia e pela dificuldade de convencer investidores a apostar no negócio.

Ulisses conta que chegou a conversar com fundos da Faria Lima, região de São Paulo que concentra bancos e gestoras de investimentos, mas as negociações não avançaram.

“Quando você vai tentar captar recurso no mercado financeiro, você não é um cara que fez Harvard ou Stanford, não fala todos aqueles termos bacanas em inglês que os caras da Faria Lima falam. E dizer que não houve preconceito é uma bobagem, houve de forma sutil”, afirma.

Sem um grande fundo como sócio, os fundadores mantiveram o controle da empresa. A decisão também significou depender dos próprios recursos e da capacidade de financiar a expansão.

A aposta em clientes que outras operadoras evitavam

A Leve Saúde começou mirando um público que costuma enfrentar dificuldades para contratar planos médicos: pessoas acima dos 60 anos.

Para as operadoras, clientes mais velhos representam um desafio porque tendem a precisar de mais consultas, exames e internações. Isso aumenta o risco de as despesas com atendimento ultrapassarem o dinheiro arrecadado com as mensalidades.

Ulisses decidiu enfrentar esse problema de outra maneira. A empresa passou a remunerar corretores também pela venda de planos a famílias com integrantes acima dos 60 anos.

“Fomos os primeiros a remunerar bem os corretores por venderem para famílias com pessoas acima de 60 anos. Isso transformou o canal em um canhão”, afirma.

Mas conquistar clientes era apenas parte do problema. A empresa precisava conseguir atendê-los sem perder o controle dos custos.

A saída foi investir em clínicas próprias e integrar diferentes serviços médicos. Hoje, a Leve mantém 15 clínicas no Rio de Janeiro e abriu uma unidade em Curitiba, com investimento de R$ 5 milhões.

A meta é realizar mais de 80% dos atendimentos dentro da própria estrutura.

Por que o custo dos planos de saúde preocupa o RH

O modelo de atendimento foi um dos assuntos discutidos no Clube CHRO.

Em muitas empresas, o plano de saúde representa uma das maiores despesas com funcionários. Quando as operadoras aumentam as mensalidades, o RH precisa negociar reajustes, rever benefícios ou ampliar a participação dos trabalhadores no pagamento.

Ulisses afirma que parte do problema está na falta de integração entre hospitais, laboratórios e operadoras.

Sem informações compartilhadas, pacientes podem repetir exames e procedimentos, elevando os custos do sistema.

“As pessoas ainda acham que fazer muito exame é uma boa medicina. Não é boa medicina! Se você chega ao pronto-socorro desacordado, ninguém tem a sua informação. Pedem de novo o mesmo exame que você fez há menos de três meses”, afirma.

Na avaliação do empresário, as companhias também precisam mudar a maneira como negociam com as operadoras.

“O que o RH precisa exigir é o acesso aos dados para entender onde está a dor e o sinistro, sentar com a operadora e construir um plano de ação conjunto baseado em fatos”, afirma.

A recomendação é acompanhar as despesas médicas e identificar suas causas antes de simplesmente trocar de plano a cada reajuste.

Na Leve Saúde, reunião de segunda-feira não tem achismo

Para administrar a operadora, Ulisses adotou um modelo inspirado em Vicente Falconi, consultor conhecido pelo uso de indicadores e metas na gestão empresarial.

Toda segunda-feira, as equipes se reúnem para acompanhar os resultados e investigar problemas.

“Eu sou da escola do Vicente Falconi. Na empresa, na segunda-feira não tem 'eu acho', não tem conversa filosófica; tem conversa de dados e fatos”, afirma.

O acompanhamento é feito com informações sobre clientes, faturamento, despesas médicas e avaliações dos pacientes.

A empresa também mantém mais de 15 projetos de inteligência artificial para melhorar processos e controlar custos.

Mas uma das decisões de Ulisses diz respeito a quem pode falar nas reuniões.

Em vez de deixar as apresentações nas mãos dos executivos, ele abre espaço para profissionais que acompanham os problemas diretamente.

“Nenhum diretor apresenta na reunião de segunda-feira. Quem apresenta são gerentes, coordenadores e às vezes até o menor aprendiz”, afirma.

Em uma dessas reuniões, um jovem aprendiz apresentou um projeto de inteligência artificial para reduzir despesas na área financeira.

A experiência virou exemplo da maneira como Ulisses pretende desenvolver profissionais dentro da companhia.

“Menor aprendiz na nossa empresa é um negócio sério, não está lá para cumprir cota. A gente quer desenvolver, capacitar e fazer com que ele faça a diferença na vida da família dele”, afirma.

O que acontece quando um bom funcionário não combina com a cultura

A gestão de pessoas também entrou na conversa.

Ulisses conta que precisou demitir profissionais considerados competentes porque suas atitudes contrariavam a maneira como a empresa queria trabalhar.

Entre os casos citados estão lideranças das áreas comercial e médica.

“A gente já teve que abrir mão de pessoas excepcionais porque bateram de frente com a nossa cultura e estavam colocando em xeque as nossas crenças”, afirma.

Na Leve Saúde, 70% dos funcionários são mulheres, que também ocupam metade dos cargos de liderança. Cerca de 50% da equipe é formada por pessoas negras ou pardas.

Para o fundador, a responsabilidade de um líder vai além de acompanhar resultados. Também envolve preparar funcionários para assumir novas funções e garantir que tenham espaço para apresentar ideias.

O próximo teste dessa cultura será acompanhar o crescimento da própria empresa.

Em outubro de 2026, a Leve alcançou R$ 100 milhões de receita mensal, patamar que representa mais de R$ 1 bilhão em faturamento anualizado.

A empresa também trabalha para ampliar a rede de atendimento, com dois hospitais entrando na operação.

“Quando a gente falou no primeiro dia que ia ser uma empresa de 1 bilhão, muitos desconfiaram. Chegar a esse resultado é fruto de trabalho, competência, um pouco de sorte e ambição. E agora a ambição mudou: não é mais 1 bilhão, a nossa meta já é chegar nos 5 bilhões de reais”, afirma.