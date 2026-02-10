Maior show da história do Super Bowl com Bad Bunny vira case de influência cultural

O cantor porto-riquenho Bad Bunny se apresentou no Super Bowl LX, em 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium, na Califórnia e transformou o maior evento publicitário do planeta em um diálogo do público latino com o mundo, sendo esse um marco carregado de significado político, cultural e estratégico, que virou um case sobre influência e marketing.

O show entrou para a história como o mais assistido do Super Bowl, à frente de apresentações com grandes nomes:

Bad Bunny (2026) – 135,4 milhões de espectadores

Kendrick Lamar – Super Bowl LIX (2025): 133,5 milhões

Michael Jackson – Super Bowl XXVII (1993): 133,4 milhões

Usher – Super Bowl LVIII: 123,4 milhões

Rihanna – Super Bowl LVII: 121 milhões

Katy Perry – Super Bowl XLIX: 118,5 milhões

Ao longo da apresentação, Bad Bunny inseriu referências latinas de forma intencional, usando sua visibilidade para amplificar pautas culturais relevantes.

Simbolismos durante a performance

A apresentação começou com o artista atravessando uma plantação, em referência à história da mão de obra dos trabalhadores porto-riquenhos. Em seguida, subiu em um poste elétrico, para simbolizar como Porto Rico é vulnerável a desastres naturais, com cidades escuras, após apagões (momento em que cantou “El Apagón” - “O Apagão”).

Em outro momento, Bad Bunny cria uma cena em que entrega uma estatueta do Grammy a um menino que aparece assistindo à cerimônia pela televisão da sala, ao lado da família, uma alusão visual à sua própria versão mais jovem e às suas origens.

A performance também incorporou referências ao cotidiano da comunidade latina, como a memória de pessoas que adormecem em espaços improvisados durante festas, simbolizada no palco por uma criança dormindo entre duas cadeiras em meio à celebração.

Depois de cantar alguns dos seus maiores hits, Bad Bunny encarou a câmera e, pela primeira vez durante a apresentação, falou em inglês: “God bless America” (“Deus abençoe a América”). Em seguida, citou mais de 20 países da América do Norte, Central e do Sul, enquanto dançarinos exibiam as bandeiras de várias dessas nações, com as dos Estados Unidos e de Porto Rico, em destaque logo atrás, sendo esse um dos momentos mais marcantes do dia.

Ao confrontar o uso recorrente do termo “América” como sinônimo exclusivo dos Estados Unidos, o artista reforçou a ideia de um continente plural. Pouco antes de cantar o hit “DtMF”, Bad Bunny exibiu uma bola de futebol americano com a frase “Together we are America” (“Juntos somos América”), ampliando o significado do termo para além de um único país.

A performance funcionou como uma estratégia de reposicionamento cultural, trazendo para o centro as nações que raramente recebem atenção proporcional ao seu impacto cultural. O cantor não mediu esforços para amplificar sua identidade e sua região por meio de narrativas construídas e reforçadas ao longo de sua trajetória.

É justamente nesse ponto que o marketing entra, quando as marcas e artistas entendem o poder da narrativa geopolítica e da representatividade e conseguem gerar conexão emocional com o público.

O que o marcas e artistas pode aprender com Bad Bunny

Autenticidade como estratégia

Indo na contramão do que o mercado costuma exigir de grandes artistas, Bad Bunny revelou que, ao ser convidado para o Super Bowl, havia uma exigência contratual para que a performance fosse feita em inglês. Ele recusou a proposta nesses termos e impôs uma única condição: cantar exclusivamente em sua língua nativa. A decisão foi unicamente cultural, como forma de manter sua identidade firme e intacta.

Ao se manter fiel à própria autenticidade, Bad Bunny conquista públicos de diferentes gerações, especialmente a Geração Z e os Millennials. Esses grupos se conectam com artistas e marcas que assumem suas origens, valores e visões de mundo, indo além de pautas passageiras ou conteúdos pensados apenas para viralizar, e que constroem seus perfis ancorados em suas raízes.

Antecipação como alavanca

Outra estratégia de marketing no universo de Bad Bunny é o uso da antecipação como alavanca de marca pessoal. Antes mesmo da confirmação oficial, o artista lançou teasers, pequenos clipes e sinais sutis que alimentaram especulações sobre sua participação no Super Bowl. Essa expectativa criou engajamento orgânico e ampliou o buzz nas redes.

Em setembro de 2025, a NFL confirmou Bad Bunny como atração do Super Bowl e, já no dia seguinte, o consumo de suas músicas cresceu 31%, alcançando 18 milhões de reproduções. Ao longo dos oito dias seguintes, os streams nos Estados Unidos avançaram mais 26%, saltando de 173 milhões para 218,5 milhões.

Ativações - experiência física como extensão da marca

Bad Bunny também aposta em ativações físicas como ferramenta para ampliar sua visibilidade e aprofundar a relação com o público. Um exemplo recente foi a criação da La Casita, uma loja temática em formato pop-up instalada em San Antonio, no Texas. O espaço funcionava como uma recriação da casa do artista em Porto Rico, convidando fãs a vivenciarem seu universo cultural de forma imersiva.

Claro que todas essas estratégias estão combinadas com um planejamento de marketing robusto, alinhado aos valores e posicionamento dos artistas e das marcas.

Não se trata apenas de estar presente nas conversas do momento, mas de ocupar o espaço certo, com a mensagem certa, no instante exato. E foi genial como o Bad Bunny soube usar o espaço cedido pelo Super Bowl para se posicionar e dar orgulho para diversas nações.