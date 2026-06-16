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Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo: veja quais seleções os principais craques da Liga dos Campeões defendem

Aos poucos, o futebol europeu mudou seus protagonistas e esses novos craques chegam para o Mundial buscando protagonismo, como brilham na Champions League

Lamine Yamal: com apenas 18 anos, o atacante chega como um dos astros da Copa do Mundo (AFP) (AFP)

Lamine Yamal: com apenas 18 anos, o atacante chega como um dos astros da Copa do Mundo (AFP) (AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 16 de junho de 2026 às 19h56.

Principal palco do futebol mundial, a Copa do Mundo não poderia ficar sem os grandes craques que estão na Liga dos Campeões.

Após um longo período de protagonismo de Cristiano Ronaldo e Messi, o futebol europeu vive um momento de transição, e as referências em campo estão mudando, com novos nomes surgindo e assumindo o protagonismo.

Assim, esses novos rostos estão também assumindo as lideranças em suas seleções nacionais e podem brilhar na Copa do Mundo de 2026.

As estrelas francesas

A França conta com um trio de ataque que é o sonho de qualquer seleção que está disputando o Mundial. O técnico Deschamps conta com Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

Enquanto Mbappé é o astro do Real Madrid e um dos principais jogadores do mundo nos últimos anos, Dembélé vem liderando o ataque do PSG e foi coroado com a Bola de Ouro na última eleição. Olise é a grande sensação francesa e vem brilhando com a camisa do Bayern de Munique.

A França está no Grupo I, ao lado de Senegal, Noruega e Iraque. A estreia francesa foi com vitória sobre os senegaleses por 3 a 1, com Mbappé marcando dois gols.

Harry Kane, o artilheiro inglês

Principal jogador inglês, Harry Kane é a grande aposta da Inglaterra para chegar longe e até sonhar com o título nesta Copa do Mundo.

Depois de ter trocado o Tottenham pelo Bayern de Munique, o centroavante vem brilhando nos gramados alemães e, na última temporada, anotou incríveis 61 gols em 51 jogos pelo clube bávaro.

A Inglaterra está no Grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia dos ingleses no Mundial será nesta quarta-feira, 17, diante dos croatas.

Meio-campistas de Portugal

Portugal chega com moral para esta Copa do Mundo e promete fazer uma grande campanha, e muito disso se deve a uma dupla de meio-campistas que vem se destacando com a camisa do PSG.

Vitinha e João Neves estão se destacando no time francês e vêm brilhando nas competições europeias, sendo importantes para o PSG conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões.

Portugal ainda não estreou no Mundial; entram em campo nesta quarta-feira, 17, quando enfrentam a República Democrática do Congo. Os portugueses estão no Grupo K, que ainda conta com Uzbequistão e Colômbia.

Haaland, a esperança norueguesa

Após 28 anos, a Noruega volta à Copa com uma geração considerada a mais talentosa do país nas últimas décadas. Assim, cabe a Erling Haaland liderar a seleção.

O atacante norueguês é um dos maiores goleadores do futebol mundial. Pelo Manchester City, vem emplacando artilharia na Premier League e já soma 57 gols na Liga dos Campeões.

Já a Noruega está no Grupo I, ao lado da França, Senegal e Iraque, e justamente contra os iraquianos será a estreia de Haaland e seus companheiros, nesta terça-feira, 16. O "cometa" já anotou dois gols.

Lamine Yamal, o principal nome da Espanha

A Espanha é outra seleção que chega com status de favorita na Copa do Mundo. E uma boa campanha deve passar pelos pés de Lamine Yamal.

O atacante, de apenas 18 anos, é o principal nome do Barcelona e da seleção espanhola. Apesar da pouca idade, ele já desfila seu futebol na Liga dos Campeões e busca fazer um grande Mundial.

Com Yamal no banco, a Espanha estreou com empate por 0 a 0 diante de Cabo Verde. O próximo duelo dos europeus será contra a Arábia Saudita, no domingo, 21.

Brasil é liderado por Vini Jr.

Vini Jr. é o principal nome do Real Madrid nas últimas temporadas, tendo ajudado o clube a conquistar duas Ligas dos Campeões. Além disso, ele tem a responsabilidade de liderar o Brasil na Copa.

Porém, a Amarelinha também conta com Raphinha, que vem brilhando no Barcelona. Ele pode dividir o protagonismo na Seleção na missão de buscar o hexa.

Apesar de Vini ter marcado na estreia, o Brasil ficou no empate em 1 a 1 com o Marrocos. Agora, a Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira, 19, diante do Haiti.

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