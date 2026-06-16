Copa do Mundo: veja quais seleções os principais craques da Liga dos Campeões defendem

Principal palco do futebol mundial, a Copa do Mundo não poderia ficar sem os grandes craques que estão na Liga dos Campeões.

Após um longo período de protagonismo de Cristiano Ronaldo e Messi, o futebol europeu vive um momento de transição, e as referências em campo estão mudando, com novos nomes surgindo e assumindo o protagonismo.

Assim, esses novos rostos estão também assumindo as lideranças em suas seleções nacionais e podem brilhar na Copa do Mundo de 2026.

As estrelas francesas

A França conta com um trio de ataque que é o sonho de qualquer seleção que está disputando o Mundial. O técnico Deschamps conta com Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

Enquanto Mbappé é o astro do Real Madrid e um dos principais jogadores do mundo nos últimos anos, Dembélé vem liderando o ataque do PSG e foi coroado com a Bola de Ouro na última eleição. Olise é a grande sensação francesa e vem brilhando com a camisa do Bayern de Munique.

A França está no Grupo I, ao lado de Senegal, Noruega e Iraque. A estreia francesa foi com vitória sobre os senegaleses por 3 a 1, com Mbappé marcando dois gols.

Harry Kane, o artilheiro inglês

Principal jogador inglês, Harry Kane é a grande aposta da Inglaterra para chegar longe e até sonhar com o título nesta Copa do Mundo.

Depois de ter trocado o Tottenham pelo Bayern de Munique, o centroavante vem brilhando nos gramados alemães e, na última temporada, anotou incríveis 61 gols em 51 jogos pelo clube bávaro.

A Inglaterra está no Grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia dos ingleses no Mundial será nesta quarta-feira, 17, diante dos croatas.

Meio-campistas de Portugal

Portugal chega com moral para esta Copa do Mundo e promete fazer uma grande campanha, e muito disso se deve a uma dupla de meio-campistas que vem se destacando com a camisa do PSG.

Vitinha e João Neves estão se destacando no time francês e vêm brilhando nas competições europeias, sendo importantes para o PSG conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões.

Portugal ainda não estreou no Mundial; entram em campo nesta quarta-feira, 17, quando enfrentam a República Democrática do Congo. Os portugueses estão no Grupo K, que ainda conta com Uzbequistão e Colômbia.

Haaland, a esperança norueguesa

Após 28 anos, a Noruega volta à Copa com uma geração considerada a mais talentosa do país nas últimas décadas. Assim, cabe a Erling Haaland liderar a seleção.

O atacante norueguês é um dos maiores goleadores do futebol mundial. Pelo Manchester City, vem emplacando artilharia na Premier League e já soma 57 gols na Liga dos Campeões.

Já a Noruega está no Grupo I, ao lado da França, Senegal e Iraque, e justamente contra os iraquianos será a estreia de Haaland e seus companheiros, nesta terça-feira, 16. O "cometa" já anotou dois gols.

Lamine Yamal, o principal nome da Espanha

A Espanha é outra seleção que chega com status de favorita na Copa do Mundo. E uma boa campanha deve passar pelos pés de Lamine Yamal.

O atacante, de apenas 18 anos, é o principal nome do Barcelona e da seleção espanhola. Apesar da pouca idade, ele já desfila seu futebol na Liga dos Campeões e busca fazer um grande Mundial.

Com Yamal no banco, a Espanha estreou com empate por 0 a 0 diante de Cabo Verde. O próximo duelo dos europeus será contra a Arábia Saudita, no domingo, 21.

Brasil é liderado por Vini Jr.

Vini Jr. é o principal nome do Real Madrid nas últimas temporadas, tendo ajudado o clube a conquistar duas Ligas dos Campeões. Além disso, ele tem a responsabilidade de liderar o Brasil na Copa.

Porém, a Amarelinha também conta com Raphinha, que vem brilhando no Barcelona. Ele pode dividir o protagonismo na Seleção na missão de buscar o hexa.

Apesar de Vini ter marcado na estreia, o Brasil ficou no empate em 1 a 1 com o Marrocos. Agora, a Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira, 19, diante do Haiti.