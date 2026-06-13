Esporte

Fase de grupos copa 2026

Catar x Suíça: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico da FGV indica quem deve ganhar o jogo do Grupo B neste sábado, 13

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 05h05.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Catar e Suíça, apontando cenário de domínio claro da equipe europeia no jogo deste sábado, 13, pelo Grupo B.

Em termos gerais, a Suíça aparece com 79,6% de chance de vitória contra apenas 7,8% do Catar, enquanto o empate tem 12,6% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória da Suíça por 0 a 2, com 10,0% de probabilidade. Em seguida, aparecem vitória suíça por 0 a 1 com 7,0%, empate por 1 a 1 com 5,8%, vitória suíça por 1 a 2 com 9,6% e vitória suíça por 1 a 3 com 7,8%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

O contexto do Catar

O Catar chega à Copa de 2026 como um dos países-sede — privilégio que lhe garantiu vaga automática, assim como em 2022. A diferença é que em 2022 o torneio era em casa.

Desta vez, o ambiente é neutro, e os números mostram um abismo técnico entre as duas seleções.

O modelo da FGV atribui ao Catar 0% de chance de título no torneio — a menor probabilidade entre todos os 48 classificados.

Para a Suíça, a estreia representa uma oportunidade clara de garantir os três pontos e abrir vantagem no grupo desde a primeira rodada.

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