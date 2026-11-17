A goleada por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira, 17, encerrou a temporada da Seleção Brasileira com uma atuação convincente no placar e bons números individuais. O resultado, porém, não apaga as dúvidas que acompanharam o trabalho de Carlo Ancelotti ao longo de 2026. Mesmo depois de mais tempo para implementar suas ideias e iniciar a renovação do elenco, o treinador ainda não conseguiu estabelecer uma identidade coletiva clara para o Brasil.

A equipe terminou o ano com nove vitórias, dois empates e três derrotas em 14 partidas, além de 40 gols marcados e 16 sofridos. O aproveitamento foi de 69,05%, mas o retrospecto precisa ser analisado também pelo nível dos adversários e pelo desempenho na Copa do Mundo, encerrada com eliminação nas oitavas de final diante da Noruega.

O recorte após o Mundial ajuda a dimensionar o momento. Nos cinco amistosos disputados desde a queda na competição, o Brasil venceu três vezes, empatou uma e perdeu outra. Foram 18 gols marcados e seis sofridos, mas a sequência incluiu compromissos contra Austrália, Índia e Singapura, seleções de menor tradição no cenário internacional. Diante do Japão, adversário mais competitivo do período, a equipe foi derrotada por 3 a 2.

Como foi o desempenho do Brasil após a Copa?

A primeira sequência de amistosos do novo ciclo começou em setembro, com dois jogos contra a Austrália. Na estreia, a Seleção teve atuação irregular e conseguiu o empate por 1 a 1 apenas nos minutos finais, com gol de Rayan. Quatro dias depois, venceu por 4 a 2, em uma partida na qual voltou a apresentar problemas defensivos, apesar da melhora ofensiva.

Em outubro, o Brasil enfrentou a Índia e venceu por 4 a 0. O resultado ampliou a sequência positiva, mas não representou um teste de alto nível para a equipe de Ancelotti. A expectativa era que os amistosos seguintes, contra Japão e Singapura, oferecessem parâmetros diferentes para avaliar a evolução do trabalho.

O confronto com os japoneses, no último sábado, 14, expôs novamente as dificuldades coletivas. O Brasil saiu atrás por 2 a 0, conseguiu reagir e empatou com dois gols de Vinicius Júnior, mas sofreu o terceiro nos acréscimos e perdeu por 3 a 2. A Seleção teve dificuldades para conter a movimentação adversária e voltou a apresentar espaços entre os setores.

A goleada sobre Singapura encerrou o calendário com uma impressão mais positiva, mas diante de um adversário de nível técnico bastante inferior. O placar de 7 a 0 foi a maior vitória brasileira desde os 8 a 0 sobre a China, em 2012, e também o resultado mais elástico da passagem de Ancelotti.

Vini Jr. assume protagonismo; Estêvão e Rayan são destaques

Se a Seleção ainda procura um funcionamento coletivo, alguns jogadores conseguiram se firmar individualmente. Vini Jr. terminou 2026 como a principal referência ofensiva do Brasil e assumiu um protagonismo que a equipe buscava desde a lesão de Neymar, em outubro de 2023.

O atacante do Real Madrid marcou três vezes contra Singapura e chegou a 13 gols em 20 partidas pela Seleção sob o comando de Ancelotti. Antes da chegada do italiano, o camisa 7 havia balançado as redes seis vezes em 39 jogos pelo Brasil. A mudança de rendimento também se refletiu na Copa do Mundo, quando foi um dos principais nomes da equipe.

O desempenho de Vini ganhou ainda mais relevância nos compromissos de novembro. Contra o Japão, foi responsável pelos dois gols brasileiros, e, diante de Singapura, completou seu primeiro hat-trick pela Seleção. O atacante encerrou o ano como artilheiro da era Ancelotti.

Estêvão também aparece entre os principais nomes do período. Aos 19 anos, o atacante soma sete gols em 12 partidas sob o comando do treinador italiano e é o segundo maior goleador da equipe nessa passagem. O jogador voltou a marcar contra Singapura e se consolidou como uma das opções mais produtivas do setor ofensivo.

Outra boa novidade é Rayan. O atacante ganhou espaço já na Copa, após a lesão de Raphinha, e mostrou versatilidade de lá para cá ao ser utilizado também no meio-campo. Foi dele o gol que evitou a derrota brasileira no primeiro amistoso contra a Austrália e também um dos tentos da goleada sobre Singapura. Ao todo, soma três gols na era Ancelotti, mesmo com menos oportunidades do que os principais nomes do ataque.

A renovação também abriu espaço para outros jovens, como Endrick, que marcou contra Singapura, além de jogadores que receberam as primeiras oportunidades na equipe principal. A média de idade dos convocados caiu ao longo do segundo semestre: de 28,8 anos entre os atletas que disputaram a Copa para 23,6 na lista de novembro.

Ancelotti ainda precisa definir uma identidade para a Seleção

A renovação do elenco é um dos pontos positivos do segundo semestre, mas a quantidade de testes também evidencia que o treinador ainda busca uma formação e um modelo de jogo capazes de dar estabilidade à equipe. Ao longo dos amistosos, Ancelotti alternou jogadores, funções e estruturas, sem que o Brasil demonstrasse um padrão consistente durante os 90 minutos.

A fragilidade defensiva foi um dos problemas mais recorrentes. A Seleção sofreu seis gols nos cinco amistosos pós-Copa e teve dificuldades para proteger a própria área, especialmente quando enfrentou adversários capazes de acelerar as transições. Contra a Austrália, levou três gols no total dos dois jogos; diante do Japão, voltou a ser vazada três vezes.

No ataque, a equipe mostrou capacidade de produzir gols, mas parte dos resultados mais expressivos veio contra adversários tecnicamente inferiores. Nos momentos de maior exigência, o Brasil ainda dependeu de jogadas individuais para encontrar soluções. A reação diante do Japão, por exemplo, teve como principal motor a qualidade de Vini Jr., autor de dois gols em finalizações de alto nível.

O próprio Ancelotti reconheceu, após a derrota para os japoneses, que o trabalho ainda precisa evoluir. Na coletiva antes do amistoso com Singapura, afirmou que sua avaliação sobre o desempenho da equipe não era suficiente e que precisava fazer mais para tornar a Seleção competitiva novamente.

"É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo", declarou o italiano.

O balanço de 2026, portanto, reúne avanços individuais e uma renovação em andamento, mas também deixa questões importantes para o próximo ano. Vini Jr. encontrou seu espaço como protagonista, Estêvão manteve números expressivos e Rayan surgiu como alternativa promissora. Ainda assim, a goleada sobre Singapura não resolve o principal desafio de Ancelotti: transformar o potencial do elenco em uma equipe com identidade, equilíbrio e capacidade de competir contra seleções da primeira prateleira do futebol mundial.