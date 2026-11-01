Cruzeiro vence Corinthians nos pênaltis e conquista Libertadores feminina pela 1ª vez

O Cruzeiro conquistou neste sábado, 31, seu primeiro título da Libertadores feminina. Em uma final emocionante disputada em Quito, no Equador, a equipe mineira venceu o Corinthians por 5 a 4 nos pênaltis, após empate por 4 a 4 no tempo regulamentar.

Com o resultado, as Cabulosas também garantiram vaga na primeira edição do Mundial de Clubes feminino, prevista para 2028, nos Estados Unidos.

Camila Gomes foi decisiva na disputa por pênaltis. A goleira defendeu a cobrança de Gi Fernandes, que definiu a vitória cruzeirense. Byanca, Leticia Ferreira, Michelle Romero, Victoria Calhau e Milena Ferreira converteram suas cobranças.

O título encerra uma campanha histórica para o Cruzeiro, que superou o Corinthians, hexacampeão da competição, em uma decisão marcada por reviravoltas.

Corinthians abre vantagem, mas Cruzeiro reage

O Corinthians começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Gabi Zanotti marcou duas vezes, aos quatro e aos 42 minutos, aproveitando falhas defensivas do adversário.

O segundo gol veio após a camisa 10 interceptar um passe de Isadora do Amaral e finalizar com precisão.

Na segunda etapa, Victoria Albuquerque ampliou a vantagem corintiana com dois gols, aos 49 e aos 67 minutos. Quando a goleada parecia encaminhada, porém, o Cruzeiro iniciou uma reação.

Byanca diminuiu aos 52 minutos, e Victoria Calhau marcou o segundo das mineiras aos 57, em cobrança de falta.

A colombiana Lorena Bedoya também balançou as redes aos 75 minutos, mantendo o Cruzeiro vivo na decisão. Já nos acréscimos, aos 90+1, Leticia Ferreira marcou de cabeça e levou a disputa para os pênaltis.

Técnicos comentam a decisão

O técnico do Cruzeiro, Jonas Urias, destacou os ajustes feitos pela equipe durante a partida para reverter o placar.

"Conseguimos corrigir alguns pontos, principalmente defensivos, nos quais estávamos sofrendo demais", afirmou à imprensa. Segundo ele, o time também conseguiu ajustar a estratégia para ser mais efetivo no ataque.

Urias atribuiu a conquista a uma mentalidade de superação. "Essa história que vamos contar sobre nossas vidas, sobre nossas carreiras, começou com o sentimento de que era possível", disse.

Do lado corintiano, a técnica Emily Lima lamentou a perda do título depois de a equipe construir uma vantagem de três gols.

"Era uma partida em que tínhamos controle total e não sei explicar o que aconteceu", declarou. A treinadora classificou como "absurdo" o desfecho da decisão.

Santa Fe fica com o terceiro lugar

Antes da final, o Independiente Santa Fe, da Colômbia, venceu o Olimpia, do Paraguai, por 4 a 3 e garantiu a terceira colocação da Libertadores feminina.

A última final brasileira da competição havia ocorrido em 2023, quando Corinthians e Palmeiras disputaram o título. Na ocasião, a equipe alvinegra venceu o clássico paulista e conquistou o campeonato.

*Com informações da AFP