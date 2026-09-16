Tite no Botafogo: em quantos clubes do Rio o técnico já trabalhou?

(CARL DE SOUZA/Getty Images)
Repórter
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16h45.
Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 16h59.
Resumo: O Tite foi anunciado como novo técnico do Botafogo, com contrato até dezembro de 2028. O treinador chega para liderar o projeto esportivo do clube após ser convencido pela diretoria alvinegra e assume acompanhado de sua comissão técnica.
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A chegada de Tite ao Botafogo marca um dos movimentos mais impactantes do futebol brasileiro nesta reta final de temporada. O treinador de 65 anos assinou contrato com o clube alvinegro até dezembro de 2028 e assume a missão de liderar o projeto esportivo do Glorioso em um momento de reconstrução e busca por estabilidade.
Livre no mercado desde sua saída do Cruzeiro, em março deste ano, Tite voltou a despertar o interesse de diversas equipes, mas foi convencido pelo projeto apresentado pela diretoria botafoguense.
A negociação avançou nos últimos dias e terminou com o anúncio oficial nesta quarta-feira. Ao lado do treinador chegam o auxiliar Matheus Bachi, seu filho, e o preparador físico Fábio Mahseredjian.
Dono de um currículo vitorioso, Tite construiu sua carreira como um dos técnicos mais respeitados do país. Pelo Corinthians, conquistou títulos históricos, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012. Posteriormente, comandou a Seleção Brasileira entre 2016 e 2022, período em que conquistou a Copa América de 2019, mas não passou das quartas de final nas Copas de 2018 e 2022.
A contratação também estabelece uma curiosa conexão entre o treinador e o futebol carioca. Com a chegada ao Botafogo, Tite passa a registrar passagem por dois dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Antes do Glorioso, ele já havia comandado o Flamengo entre 2023 e 2024, conquistando o Campeonato Carioca durante sua trajetória na Gávea.
Dessa forma, o Botafogo se torna o segundo clube carioca da carreira de Tite, que nunca treinou Vasco da Gama ou Fluminense. Ao longo de mais de três décadas à beira do gramado, o gaúcho acumulou passagens por equipes como Grêmio, Internacional, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Cruzeiro e Seleção Brasileira, ampliando agora sua trajetória com a camisa alvinegra.
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1. Quem é o novo técnico do Botafogo?
O Tite foi anunciado como novo treinador do Botafogo, com contrato válido até dezembro de 2028.
2. Qual foi o último clube comandado por Tite?
Antes de acertar com o Botafogo, Tite comandou o Cruzeiro no início de 2026.
3. Quantos clubes do Rio de Janeiro Tite já treinou?
Com a chegada ao Botafogo, Tite passa a ter passagem por dois grandes clubes cariocas: Flamengo e Botafogo.
4. Quais grandes clubes do Rio Tite ainda não comandou?
O treinador nunca trabalhou em Vasco da Gama e Fluminense.