Flamengo sofre revés na Conmebol e Estudiantes é confirmado na final da Libertadores

A Conmebol rejeitou integralmente, nesta quarta-feira, 28, o protesto apresentado pelo Flamengo contra a escalação do zagueiro Marcos Rojo, do Estudiantes, na partida de volta da semifinal da Copa Libertadores 2026. Com a decisão da Comissão Disciplinar, a equipe argentina mantém a vaga na final contra o Palmeiras, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

O documento também registra a rejeição do pedido de medidas cautelares apresentado pelo clube brasileiro. A contestação questionava a participação de Rojo no confronto disputado em 22 de outubro, no Maracanã, após o defensor ter sido autorizado provisoriamente a jogar pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

O Flamengo foi eliminado nos pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. O clube argumenta que o jogador foi inscrito irregularmente para a partida e busca reverter o resultado na esfera jurídica.

Flamengo ainda pode recorrer da decisão da Conmebol?

Sim. A decisão da Comissão Disciplinar prevê a possibilidade de recurso à Comissão de Apelações da Conmebol no prazo de sete dias corridos, contados a partir do dia seguinte à notificação dos fundamentos da decisão. Para isso, o procedimento deverá cumprir as formalidades previstas no Código Disciplinar da entidade.

O documento também estabelece uma taxa de apelação de US$ 3 mil (cerca de R$ 16 mil), a ser paga por transferência bancária conforme as instruções da Conmebol.

A decisão desta quarta-feira não encerra necessariamente todas as discussões jurídicas relacionadas à elegibilidade de Rojo. O caso também envolve o procedimento iniciado pelo Estudiantes no CAS para obter a autorização provisória de inscrição do zagueiro.

Veja o documento da Conmebol na íntegra:

A Comissão Disciplinar da Conmebol negou o recurso movido pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

Entenda a polêmica sobre Marcos Rojo

O Estudiantes anunciou a contratação de Rojo em outubro, depois do encerramento da janela de transferências argentina. O clube tentou inscrever o defensor na Libertadores para substituir um jogador lesionado, mas a Conmebol rejeitou o pedido após consultar a Fifa.

A equipe argentina recorreu ao CAS, que concedeu uma medida cautelar em 21 de outubro e permitiu a participação do zagueiro na semifinal contra o Flamengo. A autorização, no entanto, não garantiu imunidade contra eventuais consequências esportivas ou disciplinares decorrentes de uma decisão definitiva desfavorável.

Após a partida, o Flamengo formalizou o protesto na Conmebol e solicitou providências para tentar reverter a eliminação. O clube sustentava que a escalação contrariava as regras da competição e que a autorização provisória não impedia uma eventual punição.

Com a rejeição do protesto pela Comissão Disciplinar, o Estudiantes segue confirmado na decisão continental contra o Palmeiras.