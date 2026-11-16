Vinicius Júnior abriu o jogo sobre o momento vivido no Real Madrid e também falou sobre o futuro no Flamengo durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 16, em Singapura. O atacante reconheceu que não se preparou como de costume depois da Copa do Mundo, admitiu ter reduzido o ritmo dos treinamentos nas férias e afirmou que deseja voltar ao clube carioca em um futuro próximo.

Ao comentar o início de temporada abaixo das expectativas, o camisa 7 relacionou a preparação mais curta ao impacto da eliminação precoce do Brasil no Mundial. A seleção caiu nas oitavas de final, resultado que, segundo o jogador, teve consequências emocionais para o grupo.

"Eu não tenho me preparado melhor depois da Copa do Mundo, porque o impacto da Copa do Mundo é muito grande para todos nós brasileiros. Perder tão cedo foi algo que a gente não esperava. Então, tirei as férias para aproveitar mesmo, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos", explicou.

O atacante também ponderou sobre a dificuldade de permanecer por muitos anos no mais alto nível do futebol. Aos 26 anos, citou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como exemplos de jogadores que conseguiram sustentar números elevados por um longo período.

"Para manter tanto tempo em um nível tão alto é sempre muito difícil. Acredito que apenas Cristiano Ronaldo e Messi conseguiram manter por tantos anos, fazendo os mesmos números. Sou humano, erro muitas vezes, mas sempre tento melhorar. Tento entender mais sobre o futebol, sobre o dia a dia, mas tenho 26 anos e tenho que curtir um pouco da vida também", afirmou.

Vini Jr. cita números da temporada e projeta recuperação

Apesar das dificuldades no começo da atual campanha, o brasileiro demonstrou confiança na possibilidade de recuperar o desempenho. Ele lembrou que também teve um primeiro semestre de temporada discreto no ano anterior, mas conseguiu aumentar a produção ofensiva na sequência.

"Na última temporada, até dezembro, eu só tinha feito cinco gols. Depois, terminei com mais de 20 gols, como em todas as outras temporadas. Acredito que estou me preparando, evoluindo, porque, no momento mais decisivo da temporada, eu sempre estou lá", declarou.

Além da preparação física, Vini mencionou que as conversas sobre sua renovação contratual com o Real Madrid e o interesse de outros clubes durante a última janela de transferências também tiveram impacto em sua concentração. O atacante renovou seu vínculo com o clube espanhol até 2032.

Vini Jr. fala em voltar ao Flamengo

A entrevista também teve espaço para uma declaração especial aos torcedores do Flamengo. Revelado pelo clube carioca, o atacante aproveitou a proximidade do aniversário rubro-negro, celebrado no domingo, 15, para desejar sucesso à equipe e manifestar o desejo de retornar à Gávea.

"Desejo o melhor. Estou torcendo muito para que seja campeão brasileiro e que num futuro bem próximo eu possa voltar para casa", disse.

O Flamengo completou 131 anos de fundação no domingo. Vini deixou o clube em 2018, quando se transferiu para o Real Madrid, onde construiu a maior parte de sua carreira profissional e conquistou títulos importantes, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024.

A declaração, no entanto, não representa um anúncio de negociação ou de retorno imediato. O atacante tem contrato com o Real Madrid até 2032 e segue como um dos principais nomes do elenco espanhol.