Corinthians e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

O Timão chega em situação delicada na tabela, buscando somar três pontos e seguir na luta contra o rebaixamento. O Glorioso, por sua vez, apesar de estar em situação mais confortável no Brasileirão, também quer se afastar de vez do Z-4 e garantir a permanência na Série A.

Panorama das equipes

Corinthians: na 17ª colocação, com 37 pontos, o Timão está dentro da zona de rebaixamento e precisa vencer para tentar deixar o Z-4 nesta rodada. A equipe comandada por Clarence Seedorf vem de um empate sem gols com o São Paulo e está a um ponto do primeiro time fora da zona. O treinador terá desfalques importantes: André Ramalho, Yuri Alberto e Matheus Pereira cumprem suspensão, enquanto Iago Machado está com a seleção brasileira sub-17. Rodrigo Garro, Alex Santana, Raniele e Labyad também aparecem entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos.

na 17ª colocação, com 37 pontos, o Timão está dentro da zona de rebaixamento e precisa vencer para tentar deixar o Z-4 nesta rodada. A equipe comandada por Clarence Seedorf vem de um empate sem gols com o São Paulo e está a um ponto do primeiro time fora da zona. O treinador terá desfalques importantes: André Ramalho, Yuri Alberto e Matheus Pereira cumprem suspensão, enquanto Iago Machado está com a seleção brasileira sub-17. Rodrigo Garro, Alex Santana, Raniele e Labyad também aparecem entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos. Botafogo: 12º colocado, com 42 pontos, o Glorioso tenta se aproximar da pontuação que deve garantir a permanência na Série A. A equipe de Tite vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG e busca manter a regularidade na reta final do campeonato. Para o confronto em São Paulo, Danilo, Jordan Barrera e Kaio Pantaleão aparecem como dúvidas por questões físicas. A equipe também pode ter mudanças na formação titular em relação à última rodada.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon e Carrillo; Vitinho, Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Clarence Seedorf.

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon e Carrillo; Vitinho, Matheus Bidu, Kaio César e Memphis Depay. Clarence Seedorf. Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Gabriel Justino, Marçal e Alex Telles; Edenílson, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Hakim Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.

Ficha técnica: