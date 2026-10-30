CBF marca data de Palmeiras x Flamengo, jogo considerado 'final' do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta sexta-feira, 30, a data e o horário do confronto entre Palmeiras e Flamengo, que ganhou status de decisão antecipada do Campeonato Brasileiro de 2026. As equipes se enfrentarão no sábado, 21 de novembro, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada da competição. O duelo coloca frente a frente os dois postulantes ao título nacional.

A definição da CBF acontece em um momento de vantagem rubro-negra na tabela. Depois dos resultados da 33ª rodada, o Flamengo chegou a 73 pontos, enquanto o Palmeiras ficou com 70. A equipe carioca também tem duas vitórias a mais, primeiro critério de desempate do campeonato.

Como chegam Palmeiras e Flamengo para a decisão?

A diferença na classificação aumentou após a vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Vasco e o empate sem gols do Palmeiras com o Santos. Com cinco rodadas restantes, o time comandado por Abel Ferreira deixou de depender apenas dos próprios resultados para conquistar o Brasileirão.

Isso porque, mesmo que vença o confronto direto e alcance a mesma pontuação do rival, o Palmeiras ainda precisará de um tropeço do Flamengo em outra partida para superar a desvantagem no número de vitórias. O cenário foi destacado pelo ge após os resultados da 33ª rodada.

As projeções do Departamento de Matemática da UFMG apontam o Flamengo com 87,3% de chances de conquistar o título, enquanto o Palmeiras aparece com 12,7%. Os números consideram o desempenho das equipes e os jogos restantes na competição.

Qual é a tabela de cada time antes do confronto direto?

Até o encontro no Nubank Parque, os dois times ainda terão duas partidas pelo Brasileirão. O Flamengo recebe o Grêmio pela 34ª rodada e, na sequência, enfrenta o Athletico-PR. O Palmeiras encara o Remo em casa e visita o Cruzeiro.

A sequência de compromissos também coloca em evidência a diferença de calendário entre os clubes. Enquanto o Flamengo concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras disputa simultaneamente as semifinais da Copa do Brasil e a final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, uma semana depois do confronto com o rival.

A agenda pode representar um desafio adicional para o time paulista na reta final da temporada. Ainda assim, o duelo direto oferece a oportunidade de reduzir a distância na tabela e manter a disputa pelo título aberta até as últimas rodadas.