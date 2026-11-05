Corinthians vai ser rebaixado? Veja as chances de queda após empate com São Paulo

O Corinthians tem 55% de chances de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O risco aumentou após o empate sem gols com o São Paulo, nesta quarta-feira, 4, pela 34ª rodada da competição.

Antes do início da rodada, a probabilidade de queda do Timão era de 51,4%. Com o resultado do Majestoso, o índice subiu para 55%.

O Corinthians ganhou uma posição na tabela e chegou ao 17º lugar, com 37 pontos, mas permaneceu na zona de rebaixamento. O Internacional, primeiro time fora do Z-4, tem 38 pontos.

Como foi o empate entre Corinthians e São Paulo?

O Corinthians ficou com um jogador a menos a partir dos 36 minutos do segundo tempo, quando Yuri Alberto foi expulso. Mesmo assim, conseguiu segurar a pressão do São Paulo e garantir o empate na Vila Belmiro.

Depois de um bom primeiro tempo, a equipe caiu de rendimento na etapa final e quase sofreu o gol. Aos 30 minutos, em contra-ataque, Bobadilla lançou Pedro Lima, que passou por Hugo Souza e finalizou. Angileri, porém, apareceu com um carrinho e evitou o gol são-paulino.

Quais times têm mais chances de rebaixamento?

Além do Corinthians, outros clubes aparecem em situação delicada na reta final do Brasileirão. A Chapecoense tem 100% de probabilidade de queda, enquanto o Remo aparece com 99,56%.

O Grêmio também teve aumento expressivo no risco após perder para o Flamengo por 3 a 1, nesta quarta-feira, 4. A probabilidade de rebaixamento do Tricolor Gaúcho passou de 46,7% para 60,4%.

Já o Botafogo, que venceu o Atlético-MG por 1 a 0, reduziu suas chances de queda de 12,1% para 1,5%. O Vasco também melhorou sua situação: após vencer o Athletico por 3 a 1, o risco caiu de 11,9% para 2%.

Confira as probabilidades de rebaixamento calculadas pela UFMG:

Chapecoense: 100%

Remo: 99,56%

Grêmio: 60,4%

Corinthians: 55%

Internacional: 40,8%

Vitória: 21,4%

Mirassol: 16,1%

Coritiba: 3,4%

Vasco: 2%

Botafogo: 1,5%

São Paulo: 0,012%

Quando será o próximo jogo do Corinthians?

O Corinthians volta a campo no próximo dia 18, contra o Botafogo, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.