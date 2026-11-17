A suspensão do contrato de patrocínio máster com a Betano, anunciada nesta terça-feira, 17, abre um desafio financeiro para o Flamengo que vai além da busca por uma nova marca para estampar a camisa. O clube terá de reorganizar o orçamento para 2027 enquanto mantém uma das estruturas mais caras do futebol brasileiro, com salários elevados, investimentos recentes no elenco e centenas de milhões de reais em compromissos com outros clubes.

A diretoria, comandada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirma que não prevê problemas para honrar os pagamentos e que trabalha com medidas para preservar o equilíbrio de caixa. O cenário, no entanto, deve exigir mais controle sobre despesas, cautela no mercado de transferências e renegociações comerciais.

O orçamento enviado ao Conselho de Administração prevê receita total de R$ 1,535 bilhão em 2027, mas também um resultado contábil negativo de R$ 90 milhões. O Flamengo calcula um impacto de R$ 350 milhões em receitas diante das mudanças no mercado de apostas e decidiu não incluir no planejamento qualquer valor proveniente desse setor.

Quanto o Flamengo gasta com salários?

O tamanho da estrutura financeira do futebol rubro-negro ajuda a explicar o desafio. Levantamento publicado pelo ge em outubro apontou o Flamengo como dono da maior folha salarial entre os clubes da Série A, com custo mensal estimado em R$ 37,5 milhões. O valor foi atualizado após o clube apresentar o número que considera oficial.

Na lista de jogadores com vencimentos mais altos estão nomes como Arrascaeta e Jorginho, com salários estimados na casa dos R$ 3 milhões mensais cada. Saúl, Lucas Paquetá e Samuel Lino aparecem na faixa de R$ 2 milhões, segundo apuração do ge. Os valores individuais não são divulgados oficialmente pelo clube.

Em outubro, o diretor de futebol José Boto afirmou que os salários dos atletas e funcionários estavam garantidos, inclusive em 2027, mesmo diante de um cenário desfavorável para as empresas de apostas. O dirigente reforçou que o clube trabalhava com diferentes possibilidades e que os contratos seriam cumpridos.

A declaração indica que a suspensão do patrocínio não representa uma ameaça imediata à folha de pagamento. A questão é como manter esse nível de despesas ao longo do tempo sem contar com receitas comerciais que estavam previstas nos contratos anteriores.

Flamengo ainda tem R$ 634 milhões a pagar por contratações

Outro compromisso relevante está no mercado de transferências. Segundo levantamento do ge publicado em novembro, com base no balancete de 2026, o Flamengo tinha aproximadamente R$ 634 milhões em parcelas a pagar por contratações e renovações. O valor é quatro vezes maior do que os R$ 158,6 milhões que o clube ainda tinha a receber por negociações de jogadores.

Entre os principais compromissos está a contratação de Lucas Paquetá. O Flamengo ainda tinha cerca de R$ 199 milhões a pagar pela operação, segundo o levantamento. Samuel Lino aparece na sequência, com R$ 85,9 milhões em parcelas pendentes, enquanto a negociação de Joaquín Freitas representa outros R$ 52,8 milhões.

A dimensão dos investimentos recentes também chama a atenção. Ainda de acordo com o ge, o Flamengo ultrapassou R$ 1 bilhão em gastos com contratações durante as duas primeiras temporadas da gestão Bap e José Boto. Somente em 2026, os investimentos em novos jogadores chegaram a R$ 667,7 milhões, recorde na história do clube.

Esses valores não significam que todo o montante precise ser pago imediatamente. As operações são parceladas e têm cronogramas diferentes. Ainda assim, representam compromissos financeiros que precisam ser acomodados no orçamento dos próximos anos.

O que o Flamengo fará após suspensão do contrato com a Betano?

No comunicado sobre o orçamento de 2027, o Flamengo anunciou um plano de contenção e racionalização de despesas em todas as áreas, incluindo o futebol profissional e os esportes olímpicos. O clube também pretende renegociar, de forma consensual, os cronogramas de recebimentos e pagamentos com parceiros comerciais e fornecedores.

Na prática, isso pode significar maior cautela para assumir novos compromissos, revisão de gastos e tentativa de adequar os vencimentos de obrigações já existentes ao fluxo de caixa. O documento, porém, não detalha cortes específicos na folha salarial nem anuncia uma redução obrigatória do elenco.

A diretoria também sinalizou que o projeto do estádio próprio no terreno do Gasômetro não deve avançar no curto prazo. O clube afirma que os estudos técnicos e financeiros identificaram custos subestimados, projeções de arrecadação que precisavam ser revistas e questões jurídicas ainda pendentes. Com a perda de receitas e o custo elevado do capital, iniciar uma obra desse porte acrescentaria pressão às finanças.

Flamengo vai buscar um novo patrocinador máster?

A substituição da Betano é uma das possibilidades para recompor as receitas comerciais, mas o clube adotou uma postura conservadora no orçamento. A proposta para 2027 não considera qualquer entrada proveniente de empresas de apostas, mesmo que o cenário regulatório possa mudar ao longo do ano.

O contrato com a Betano previa mais de R$ 600 milhões em receitas para 2027 e 2028, de acordo com o comunicado rubro-negro. A suspensão foi estabelecida até 31 de março de 2027 ou até que a Medida Provisória nº 1.394/2026 seja revogada, suspensa ou extinta, o que ocorrer primeiro.

Caso a medida perca validade ou o mercado volte a operar, o cenário poderá ser revisto. O Flamengo afirma que eventuais mudanças regulatórias e comerciais serão consideradas em uma atualização do orçamento, submetida novamente aos órgãos competentes do clube.