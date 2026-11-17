Betano anuncia suspensão do contrato com o Flamengo em meio à MP que proíbe bets no Brasil (Adriano Fontes/Flamengo)
Colaboradora
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 17h13.
O Flamengo enfrenta um desafio financeiro significativo em 2027 após a suspensão do patrocínio máster com a Betano. O clube precisa reorganizar seu orçamento enquanto mantém uma estrutura cara com salários altos e compromissos de transferências. A diretoria afirma que não prevê problemas para honrar pagamentos, mas o cenário exige controle de despesas e cautela no mercado.
A suspensão do contrato de patrocínio máster com a Betano, anunciada nesta terça-feira, 17, abre um desafio financeiro para o Flamengo que vai além da busca por uma nova marca para estampar a camisa. O clube terá de reorganizar o orçamento para 2027 enquanto mantém uma das estruturas mais caras do futebol brasileiro, com salários elevados, investimentos recentes no elenco e centenas de milhões de reais em compromissos com outros clubes.
A diretoria, comandada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirma que não prevê problemas para honrar os pagamentos e que trabalha com medidas para preservar o equilíbrio de caixa. O cenário, no entanto, deve exigir mais controle sobre despesas, cautela no mercado de transferências e renegociações comerciais.
O orçamento enviado ao Conselho de Administração prevê receita total de R$ 1,535 bilhão em 2027, mas também um resultado contábil negativo de R$ 90 milhões. O Flamengo calcula um impacto de R$ 350 milhões em receitas diante das mudanças no mercado de apostas e decidiu não incluir no planejamento qualquer valor proveniente desse setor.
O tamanho da estrutura financeira do futebol rubro-negro ajuda a explicar o desafio. Levantamento publicado pelo ge em outubro apontou o Flamengo como dono da maior folha salarial entre os clubes da Série A, com custo mensal estimado em R$ 37,5 milhões. O valor foi atualizado após o clube apresentar o número que considera oficial.
Na lista de jogadores com vencimentos mais altos estão nomes como Arrascaeta e Jorginho, com salários estimados na casa dos R$ 3 milhões mensais cada. Saúl, Lucas Paquetá e Samuel Lino aparecem na faixa de R$ 2 milhões, segundo apuração do ge. Os valores individuais não são divulgados oficialmente pelo clube.
Em outubro, o diretor de futebol José Boto afirmou que os salários dos atletas e funcionários estavam garantidos, inclusive em 2027, mesmo diante de um cenário desfavorável para as empresas de apostas. O dirigente reforçou que o clube trabalhava com diferentes possibilidades e que os contratos seriam cumpridos.
A declaração indica que a suspensão do patrocínio não representa uma ameaça imediata à folha de pagamento. A questão é como manter esse nível de despesas ao longo do tempo sem contar com receitas comerciais que estavam previstas nos contratos anteriores.
Outro compromisso relevante está no mercado de transferências. Segundo levantamento do ge publicado em novembro, com base no balancete de 2026, o Flamengo tinha aproximadamente R$ 634 milhões em parcelas a pagar por contratações e renovações. O valor é quatro vezes maior do que os R$ 158,6 milhões que o clube ainda tinha a receber por negociações de jogadores.
Entre os principais compromissos está a contratação de Lucas Paquetá. O Flamengo ainda tinha cerca de R$ 199 milhões a pagar pela operação, segundo o levantamento. Samuel Lino aparece na sequência, com R$ 85,9 milhões em parcelas pendentes, enquanto a negociação de Joaquín Freitas representa outros R$ 52,8 milhões.
A dimensão dos investimentos recentes também chama a atenção. Ainda de acordo com o ge, o Flamengo ultrapassou R$ 1 bilhão em gastos com contratações durante as duas primeiras temporadas da gestão Bap e José Boto. Somente em 2026, os investimentos em novos jogadores chegaram a R$ 667,7 milhões, recorde na história do clube.
Esses valores não significam que todo o montante precise ser pago imediatamente. As operações são parceladas e têm cronogramas diferentes. Ainda assim, representam compromissos financeiros que precisam ser acomodados no orçamento dos próximos anos.
No comunicado sobre o orçamento de 2027, o Flamengo anunciou um plano de contenção e racionalização de despesas em todas as áreas, incluindo o futebol profissional e os esportes olímpicos. O clube também pretende renegociar, de forma consensual, os cronogramas de recebimentos e pagamentos com parceiros comerciais e fornecedores.
Na prática, isso pode significar maior cautela para assumir novos compromissos, revisão de gastos e tentativa de adequar os vencimentos de obrigações já existentes ao fluxo de caixa. O documento, porém, não detalha cortes específicos na folha salarial nem anuncia uma redução obrigatória do elenco.
A diretoria também sinalizou que o projeto do estádio próprio no terreno do Gasômetro não deve avançar no curto prazo. O clube afirma que os estudos técnicos e financeiros identificaram custos subestimados, projeções de arrecadação que precisavam ser revistas e questões jurídicas ainda pendentes. Com a perda de receitas e o custo elevado do capital, iniciar uma obra desse porte acrescentaria pressão às finanças.
A substituição da Betano é uma das possibilidades para recompor as receitas comerciais, mas o clube adotou uma postura conservadora no orçamento. A proposta para 2027 não considera qualquer entrada proveniente de empresas de apostas, mesmo que o cenário regulatório possa mudar ao longo do ano.
O contrato com a Betano previa mais de R$ 600 milhões em receitas para 2027 e 2028, de acordo com o comunicado rubro-negro. A suspensão foi estabelecida até 31 de março de 2027 ou até que a Medida Provisória nº 1.394/2026 seja revogada, suspensa ou extinta, o que ocorrer primeiro.
Caso a medida perca validade ou o mercado volte a operar, o cenário poderá ser revisto. O Flamengo afirma que eventuais mudanças regulatórias e comerciais serão consideradas em uma atualização do orçamento, submetida novamente aos órgãos competentes do clube.