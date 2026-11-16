O Milan prepara uma investida de peso para tentar contratar Endrick na próxima janela de transferências. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o clube estuda apresentar uma proposta de 60 milhões de euros (cerca de R$ 375 milhões), com mais 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 438 milhões no total) condicionados a bônus por desempenho.

A negociação, porém, esbarra na resistência de José Mourinho. O técnico do Real Madrid não pretende liberar o atacante brasileiro em janeiro e considera o jogador uma peça importante para os planos da equipe. A posição do português seria um obstáculo mesmo diante de uma oferta financeira expressiva.

Segundo a publicação italiana, a proposta do Milan também poderia incluir uma cláusula de recompra de 80 milhões de euros (cerca de R$ 501 milhões). O mecanismo permitiria que o Real Madrid recuperasse o atleta futuramente, caso decidisse trazê-lo de volta. Até o momento, não há confirmação de que a oferta tenha sido formalizada ou aceita pelos espanhóis.

Por que Mourinho não quer liberar Endrick?

Apesar do espaço limitado que Endrick encontrou na equipe nesta temporada, Mourinho mantém a intenção de trabalhar com o brasileiro. O treinador entende que o calendário oferece oportunidades para aumentar a participação do atacante e não considera a falta de minutos até aqui um motivo suficiente para negociá-lo.

A situação ganhou destaque em outubro, quando o jovem teve atuação decisiva na vitória do Real Madrid por 4 a 3 sobre a Roma, pela Liga dos Campeões. Acionado no segundo tempo, Endrick marcou um gol, participou de outro e foi eleito o melhor jogador da partida. Antes daquele confronto, havia acumulado apenas dez minutos em campo na temporada 2026/27, segundo levantamento do ge.

Na ocasião, Mourinho afirmou que não pretendia emprestar ou vender o brasileiro, por considerar que ele tem nível para atuar pelo Real Madrid. O técnico também reconheceu que ainda não havia conseguido oferecer ao jogador o espaço que gostaria.

Endrick, por sua vez, deixou em aberto o próprio futuro ao falar sobre a possibilidade de mudanças em janeiro. O atacante também já destacou a relação próxima com Mourinho e o cuidado do treinador fora de campo, embora reconheça a concorrência no setor ofensivo, que inclui Kylian Mbappé.

Conexão com a Roc Nation pode ajudar o Milan

Além dos valores envolvidos, o Milan teria outro caminho para tentar avançar nas conversas: a relação entre seus dirigentes e a agência que representa Endrick.

O clube italiano contratou Brett Yormark para o comando executivo da Milan Sports & Entertainment, estrutura ligada à proprietária RedBird. Ele é irmão gêmeo de Michael Yormark, presidente e executivo da Roc Nation Sports International, empresa responsável pela gestão dos interesses profissionais do atacante brasileiro.

O vínculo familiar pode facilitar o contato entre as partes. O Corriere dello Sport também aponta a relação profissional já existente entre Gerry Cardinale, proprietário do Milan, e a Roc Nation como um possível facilitador das conversas.

Essa aproximação, entretanto, não resolve o principal entrave: a disposição do Real Madrid em negociar. Na avaliação apresentada pelo jornal italiano, a palavra de Mourinho pesa contra a saída do brasileiro, mesmo com a possibilidade de um investimento elevado.

Roma também acompanha a situação de Endrick

O Milan não é o único clube italiano interessado no atacante. A Roma também monitora a situação e já demonstrou interesse em contar com Endrick por empréstimo. O clube chegou a sondar a possibilidade em uma janela anterior, mas encontrou resistência do Real Madrid.

A movimentação ocorre em um momento no qual o brasileiro busca ampliar sua participação em campo. Ele soma sete partidas disputadas pelo Real Madrid na temporada, com um gol marcado. Em busca de mais minutos, a próxima janela de transferências, em janeiro, pode ser decisiva para o futuro do atacante.