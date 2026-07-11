Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja horário e onde assistir

Neste sábado, 11, a bola vai rolar para definir os últimos dois semifinalistas da Copa do Mundo de 2026. Enquanto a Inglaterra encara a Noruega, a Argentina terá a Suíça pelas quartas de final.

O duelo entre ingleses e noruegueses será às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Já argentinos e suíços se enfrentam às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Onde assistir aos jogos de hoje

Inglaterra x Noruega - CazéTV

Argentina x Suíça - CazéTV

Campanhas de Inglaterra e Noruega

A Inglaterra foi líder de sua chave após derrotar Croácia e Panamá e empatar com Gana. Nos 16avos de final, passou pela República Democrática do Congo e, na sequência, em um duelo emocionante, eliminou o México ao vencer por 3 a 2.

Já a Noruega ficou em 2º lugar em seu grupo após vencer Senegal e Iraque e perder para a França. No primeiro jogo eliminatório, venceu a Costa do Marfim e, nas oitavas de final, foi a carrasca do Brasil, eliminando a Seleção ao vencer por 2 a 1.

Campanhas de Argentina e Suíça

A Argentina está invicta na Copa do Mundo e foi líder de sua chave com 100% de aproveitamento, vencendo Áustria, Argélia e Jordânia. No mata-mata, precisou da prorrogação para eliminar Cabo Verde e conquistou uma virada histórica para superar o Egito.

A Suíça também avançou invicta na fase de grupos ao vencer Bósnia e Herzegovina e Canadá e empatar com o Catar. Nos 16avos de final, venceu a Argélia e, nas oitavas, passou pela Colômbia nos pênaltisapós empate em 0 a 0.

Semifinal

Os vencedores dos dois duelos se enfrentarão na semifinal da Copa do Mundo. A partida será disputada no dia 15 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.